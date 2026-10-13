풍자, 40kg 감량 후 또 성형수술 받았다..."현재까지 비용만 1억 5천"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 풍자가 성형수술과 시술에 최소 1억9000만 원을 썼다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

13일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '최근 수술한 성형 최초공개부터 부작용까지 성형비로 아파트 한 채 값 날린 사람들의 성형토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 풍자는 성형수술 부위에 대해 "잇몸 성형을 했다. 옛날 방송을 보면 웃을 때 잇몸이 절반이라 스트레스를 받았다"고 털어놨다.

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이어 "코 수술하고 나면 약간 마비가 돼서 (입술이) 안 올라가는데 잇몸이 보이는 것과 안 보이는 것의 차이가 느껴져서 치아 수술을 할 때 잇몸 줄이는 라운드 성형을 했다. 그런데 만족하지는 않는다"고 말했다.

풍자는 치아와 이마, 눈 수술도 했다고 밝혔다. 그러면서 "쌍꺼풀은 원샷원킬이었다. 뒷트임은 병원 세 군데서 거절당하다가 가능하다는 곳에 가서 했다"며 "잘됐지만 눈이 살쾡이 같아서 또 병원에 가서 듀얼 트임 수술을 받았다. 그런데 눈 밑 살이 말리는 부작용이 생겨서 눈 하안검을 하게 되면서 눈만 4번했다"고 설명했다.

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또 풍자는 코 수술은 다섯 번, 가슴 수술은 세 번, 턱 지방흡입은 세 번 받았다고도 밝혔다. 이를 들은 서기채널은 "말하고 있는 게 기적이다. 숨 쉬고 있는 것 자체가 기적일 수 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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40kg 감량 후 받은 수술도 공개했다. 풍자는 "현재 촬영일 기준으로 40kg이 빠졌다. 살이 빠지면 어쩔 수 없이 피부가 늘어져 고민하다가 미니 거상을 받았다"며 "눕는 김에 이중턱 근육 묶기도 했다"고 고백했다.

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풍자는 전체 성형 수술 비용에 대해 "미니멈 1억 5천만 원은 되지 않을까 싶다"고 밝혔다. 시술 비용에 대해서는 "4~5천만원 정도 되는 거 같다"고 말했다.