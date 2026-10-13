고소영, 반려견 5마리 연이어 무지개다리 건너 충격 "한동안 못 키워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 고소영이 반려견 다섯 마리를 연이어 떠나보낸 뒤 한동안 새로운 반려견을 키우지 못했다고 털어놨다.

13일 고소영의 유튜브 채널에는 '"여자 강형욱" 고소영이 한방에 악마견을 제압하는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 고소영은 유기견 보호소를 찾아 봉사활동에 나섰다. 오랜 시간 반려견을 키워온 그는 보호소에 머무는 유기견들에게 밥을 주고 대형견을 산책시키는 등 능숙한 모습을 보였다.

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고소영은 "결혼 전에는 대형견을 키웠다. 결혼해서 준혁이 어릴 때까지 있었다"고 말했다.

초등학교 저학년 때부터 강아지를 키웠다는 그는 "어렸을 때는 나이가 들어서 그냥 떠나는구나 싶었다. 아기 때는 잘 모르니까 그랬는데 점점 크면서 강아지가 나이 들어서 떠나니까 못 키우겠더라"고 털어놨다.

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이어 "나중에 제일 많이 키웠을 때는 5마리를 키운 적이 있다"며 "걔네들이 줄초상을 했다. 나이가 비슷해서 비슷한 때 까니까 그다음부터는 한동안 안 키웠다"고 밝혔다.

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영화 촬영장에서 만난 강아지를 입양한 일화도 공개했다. 고소영은 "옛날에 영화 '구미호'를 북한산에서 촬영했는데 매일 나한테 오는 강아지가 있었다. 근처에서 삼계탕을 파는 식당의 강아지 같았다"고 회상했다.

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이어 "사장님이 '왜 이렇게 고 배우님을 좋아하냐. 집에 데려가서 키워라'라고 해서 정말 데려갔다"며 "그랬더니 개가 없어졌다고 찾고 난리가 났다는 거다. 너무 죄송해서 '데려가서 키우라는 말인 줄 알았다'고 했더니 '키우고 싶으면 키워라'라고 해서 진짜 데려오게 됐다"고 설명했다.

어린 시절부터 남달랐던 동물 사랑도 드러냈다. 고소영은 "내가 어렸을 때는 서초동에도 보신탕집이 버젓이 있었다. 개들이 앞에 묶여 있으면 가서 풀어주곤 했는데, 도망가라고 해도 아이들이 도망가지 않았다"고 말했다.

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그러면서 "중학생 때였는데 강아지를 좋아하는 친구들끼리 잠복근무를 했다. 묶여 있던 개들을 풀어주고 도망가라고 하곤 했다"고 전했다.