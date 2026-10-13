황보라 母, 황혼육아에 중증 우울증이라더니..딸 둘째 계획에 정색 "누가 키우라고"(보라이어티)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 황보라가 둘째 계획을 두고 어머니와 티격태격하는 현실 모녀 케미를 선보였다.

13일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '황혼 육아에 지친 친정 부모님 모시고 데이트하다 펑펑 울어버린 황보라ㅣ황혼 육아, 아들 육아 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황보라는 부모님과 함께 창경궁 야연을 찾았다. 황보라는 이번 나들이를 준비한 이유에 대해 "최근에 저희 엄마 아빠 치매 검사도 하시고, 애기 봐주시느라 너무 고생 많이 하셔서 우리 가족 추억 남겨두고 싶어서 오게 됐다"고 설명했다. 특히 앞서 공개된 영상에서 황보라의 어머니가 중증 우울증 진단을 받았다는 사실이 알려져 안타까움을 자아낸 바 있다. 이에 부모님을 향한 황보라의 각별한 마음과 가족이 함께하는 시간이 더욱 의미 있게 다가왔다.

Advertisement

이날 가장 눈길을 끈 것은 소원빌기 시간이었다. 황보라는 '둘째 기원'이라는 소원을 적었다. 둘째를 향한 바람을 솔직하게 드러낸 가운데, 이를 지켜보던 어머니의 반응은 사뭇 달랐다.

황보라의 아버지 역시 딸과 같은 소원을 빌었지만, 어머니는 "둘째 기원하면 누가 키우라고 둘째를 또 낳으려고 하는 거냐"고 불만을 드러냈다. 평소 손주 우인이를 돌보느라 고생하는 상황에서 딸이 둘째까지 계획하자 현실적인 육아 부담을 걱정한 것으로 보인다.

Advertisement

어머니의 핀잔에 황보라는 "아니, 기분 좋게 왔는데. 내 소원도 못 적냐. 소원도 엄마한테 막 얘기하고 적어야 하냐"고 투덜거렸다. 둘째를 바라는 딸과 육아 부담을 우려하는 어머니의 입장이 엇갈리면서 모녀 사이에 티격태격하는 상황이 벌어졌다. 두 사람은 한바탕 실랑이를 벌이면서도 억지 미소를 지은 채 기념사진을 촬영해 현실 가족다운 모습을 보여줬다.

Advertisement

하지만 이어진 연회에서는 분위기가 달라졌다. 황보라는 무대 위에 올라 부모님을 위해 준비한 편지를 낭독했다. 평소에는 장난스럽게 티격태격하던 모녀였지만, 부모님을 향한 진심을 전하는 순간 황보라는 감정을 주체하지 못하고 눈물을 쏟았다.

Advertisement

황보라는 "흰머리가 늘고 예전 같지 않은 체력으로 우인이를 돌봐주시는 우리 엄마 아빠를 보면서 마음이 무너진다. 어느 날 엄마 일기장에 적힌 '내 모든 영혼을 갈아서 우인이를 돌본다. 우인아, 할미 전화는 꼭 받아야 해'라는 글을 읽고 한참 울었다"고 털어놨다.

이어 "어려운 형편에서도 당신들은 못 입고 못 먹어도 외동딸 하나만큼은 세상에서 가장 귀하게 키워주셨다. 자식을 낳고서야 부모 마음을 조금이나마 알 것 같다"고 말하며 부모님의 사랑과 희생에 대한 고마움을 전했다. 자신이 부모가 되고 나서야 비로소 깨닫게 된 부모님의 마음을 담담하면서도 절절하게 풀어내 뭉클함을 안겼다.

Advertisement

부모님을 향한 황보라의 진심 어린 고백은 여기서 그치지 않았다. 그는 결혼 당시 사위에게 전했던 부모님의 약속을 떠올리며 다시 한번 감사의 마음을 표현했다.

황보라는 "결혼할 때 사위한테 보내주셨던 말씀 '너희가 힘들고 지칠 때 우리는 작은 마을의 큰 느티나무 같은 부모가 되어주겠다' 그 약속 잊지 않겠다. 엄마 아빠, 이제는 우리가 당신들의 큰 느티나무가 되어드리겠다. 그러니 오래오래 우리 곁에 머물러 달라. 내 목숨보다 당신 두 분을 사랑한다"라고 전해 깊은 여운을 남겼다.

행사가 끝난 뒤에도 황보라의 눈물은 멈추지 않았다. 부모님의 장수 사진을 확인한 그는 사진 속 부모님의 모습이 생각보다 많이 달라졌다는 사실에 속상한 마음을 감추지 못했다.

Advertisement

황보라는 "너무 늙었어, 엄마 아빠가. 이 정도 아니었다. 너무 폭삭 늙었다. 흰머리도 너무 심하고. 원래 안 이러는데. 속상하다. 너무 늙었다. 안 찍을걸"이라고 말하며 오열했다. 자신과 아들 우인이를 위해 애쓰는 부모님의 세월을 마주한 황보라는 안타까움과 미안함이 뒤섞인 감정을 드러냈다. 부모님과 함께하는 시간이 영원할 수 없다는 사실을 실감한 듯한 모습은 안타까움을 더했다.