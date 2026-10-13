'하시4' 김지영, 출산 2개월만 16kg 빼더니 코피 뚝뚝…"감량 속도 너무 빨랐나"

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[스포츠조선 정안지 기자]'하트시그널4' 출신 김지영이 출산 후 약 2개월 만에 16kg을 감량한 가운데, 잦은 코피의 원인으로 급격한 체중 감량을 의심했다.

13일 유튜브 채널 '김지영'에는 "엄마가 됐지만 나도 놓치고 싶지 않아서. 중심잡기"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 김지영은 안과 외래 진료를 받기 위해 외출 준비하던 중 갑자기 코피를 쏟았다. 예상치 못한 출혈에 휴지로 코를 막은 그는 "요즘 이렇게 코피가 자주 난다. 왜 이러지?"라며 걱정스러운 반응을 보였다. 이어 "체중 감량 속도가 너무 빨랐나"라고 덧붙이며 최근 몸의 변화를 언급했다.

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김지영은 지난 7월 20일 딸을 출산했다. 만삭 당시 체중이 71kg까지 늘었다고 밝힌 그는 출산 후 약 2개월 만에 16kg 감량에 성공했다. 다만 잦은 코피와 체중 감량 사이에 직접적인 연관성이 있는지는 확인되지 않았다.

한편, 김지영은 지난 2023년 방송된 채널A '하트시그널4'에 출연해 얼굴을 알렸다. 지난 2월 6세 연상 사업가 윤수영과 결혼했으며, 같은 해 7월 첫딸을 출산했다. 김지영은 현재 SNS와 유튜브 채널을 통해 출산 과정과 육아 일상 등을 공유하며 소통 중이다.

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anjee85@sportschosun.com