이현우, 성시경 과거 태도에 당황 "선배들 심하게 안 어려워 해, 쟨 원래 저런가 했다"(부를텐데)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 성시경이 선배들에게 거리낌 없이 다가갔던 과거를 떠올리며 웃음을 안겼다.

13일 성시경의 유튜브 채널에는 '성시경의 부를텐데 l 이현우, 이창섭'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 가수 이현우와 그룹 비투비 출신 이창섭이 게스트로 출연해 성시경과 다양한 이야기를 나눴다.

이날 이창섭은 후배 가수 박재정이 성시경을 어려워한다고 폭로해 관심을 모았다. 이에 성시경은 이현우에게 "형, 느껴지시지 않았냐. 저는 형들 많이 어려워하지 않았다"고 물으며 자신의 평소 성격에 대한 이야기를 꺼냈다.

Advertisement

이를 들은 이현우는 "심하게 안 어려워했다. 그래서 '쟤는 원래 그런 건가' 했다"고 답해 웃음을 자아냈다. 성시경이 선배들에게 유독 거리낌 없이 다가갔던 모습을 떠올린 것.

그러면서도 이현우는 성시경의 성격을 긍정적으로 평가했다. 그는 "얘는 좀 일관된다. 일관성이 있어서 그게 이상하지 않다"며 "'아, 시경이 딱 저 캐릭터다'라고 사람들이 알고 있는 것이다. 그게 기분 나쁘지 않다"고 덧붙였다.

Advertisement

성시경 역시 자신의 성격에 나름의 이유가 있다며 해명에 나섰다. 그는 "제 핑계는 아버지가 막내고 저도 막내"라며 "사촌 형이 다 70~80살이다. 그러니까 그냥 형, 누나 하는 게 되게 익숙한 막내 중에 막내라서 그렇다"고 말했다.

Advertisement

이어 성시경은 이현우를 향한 애정도 드러냈다. 그는 "선배님이 너무 멋있고 좋았다"면서도 "너무 안 어려워한 게 문제였나"라고 덧붙여 웃음을 안겼다. 선배들을 존경하는 마음은 있었지만, 지나치게 편하게 대했던 것이 오히려 문제였을지 모른다며 너스레를 떤 것.

Advertisement

이에 이현우는 "아니다. 따뜻한 후배였다"고 성시경을 감쌌다. 이창섭 역시 "제게도 따뜻한 형님이다"라고 공감하며 훈훈한 분위기를 더했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com