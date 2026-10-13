고은아, 코 재수술에 차 한대값 썼는데..3년 만 '구축' 조짐 "코 들려, 나 어떻게 해"(방가네)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고은아가 과거 사진을 보던 중 코 상태를 걱정하며 또다시 고민에 빠졌다.

13일 유튜브 채널 '방가네'에는 '결혼한 지 1년 만에 웨딩 사진을 본 가족들 반응ㅋㅋㅋ 미안하다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 고은아는 지난해 12월 올린 동생 미르의 결혼식 웨딩 앨범을 뒤늦게 확인했다. 고은아와 큰누나는 연신 "예쁘다"며 감탄했고, 미르 역시 "기가 막히지"라고 거들며 아내를 향한 애정을 드러냈다.

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특히 미르는 웨딩 사진에 가족들의 모습도 담았다며 고은아와 큰누나의 사진을 공개했다. 그런데 반가운 마음도 잠시, 고은아는 자신의 과거 사진을 유심히 살펴보더니 뜻밖의 질문을 던졌다.

고은아는 "나 진지하게 물어보겠다. 나 이때하고 지금하고 코 들렸냐"고 물었다. 과거 사진과 현재의 코 모양을 비교하며 코끝이 들려 보이는 것은 아닌지 걱정한 것.

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이에 고은아의 언니는 사진을 자세히 살펴본 뒤 "확실히 그렇다. 이때는 콧구멍이 밑에 있다"고 말했다. 언니의 설명을 들은 고은아는 이내 심각한 표정을 지으며 "그럼 나 어떡하냐. 또 구축이냐"고 걱정했다.

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이를 지켜보던 미르는 누나의 고민에도 특유의 장난기를 드러냈다. 그는 "이거는 상담을 또 받으러 가야 한다. 조회수 달달하다"고 말해 웃음을 자아냈다. 누나의 코 상태에 대한 걱정과 별개로 이를 새로운 콘텐츠로 활용할 생각에 신이 난 모습이 폭소를 안겼다.

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고은아가 코 상태를 두고 고민하는 이유는 과거 여러 차례 공개한 코 수술 이력과도 관련이 있다.고은아는 지난 2023년 의료사고 피해를 당해 코 재수술을 9시간 넘게 받았다고 밝혔다. 또 코 재수술 비용이 "중형차 새 차 값 하나"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.