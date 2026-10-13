'36세' 윤남노, 6년째 솔로에도 승무원 소개팅 거절 "무섭다" ('옥문아')

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[스포츠조선 정안지 기자]윤남노 셰프가 여성으로부터 적극적인 대시를 받았던 사연을 털어놨다.

13일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 만화가 겸 셰프 김풍과 윤남노 셰프가 게스트로 출연했다.

이날 윤남노는 "내가 수요가 있는지 몰랐다"라며 최근 대세인 걸 실감 했던 일화를 전했다.

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그는 "일상에서는 내성적인데 밥은 혼자 잘 먹는다"라면서 "국밥집에서 혼자 먹고 있는데 맞은편에 앉은 여성 손님이 '나 어떠냐'라고 하더라"고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 "나는 따뜻할 때 맛있게 먹어야 하는데"라면서 당시 상황을 떠올렸다. 그러면서 "이어폰 끼고 혼자 밥 먹고 인사를 하고 나왔다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

김풍은 "승무원 친구가 남노 셰프를 딱 찍어서 만나고 싶다고 한 거다"라면서 "이야기를 했더니 무섭다고 하더라"며 당시 윤남노의 반응을 전했다.

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윤남노는 "소개팅 단 한 번도 해본 적 없다. 자연스럽게 만나는 게 편하다"라면서 "연애 안 한 지 6년 됐다"라고 솔직하게 털어놨다.

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그는 "요리사 생활하면서 12월에 다 차였다"라면서 "요리사는 연말에 제일 바쁘다. 크리스마스 때 무조건 일한다. 근데 다 '너는 남자 친구 안 만나냐'라고 비교를 하는 거다"라고 토로했다.

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anjee85@sportschosun.com