윤남노, 지하철서 칼 10자루 쏟아진 테러급 해프닝..."칼 줍는데 다 도망가" ('옥문아')

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[스포츠조선 정안지 기자]윤남노 셰프가 지하철에서 칼 가방이 찢어져 승객들을 놀라게 했던 아찔한 경험을 털어놨다.

13일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 만화가 겸 셰프 김풍과 윤남노 셰프가 게스트로 출연했다.

이날 윤남노는 "일상생활에서 오해를 받은 적이 있었다"라며 "헐거웠던 칼 가방을 들고 지하철 청담역에 있었는데, 가방 아래쪽이 뚫려버렸다"라고 말했다. 그는 "칼 하나가 나오더니 와장창하면서 칼자루가 쏟아져 나왔다. 10자루 정도였다"라고 설명했다.

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윤남노는 당시 칼을 줍던 표정을 재연, 칼을 줍느라 정신없는 와중에 윤남노의 희번덕한 표정이 더해지면서 지하철에 있던 사람들이 모두 비명을 지르고 놀랐다고. 김풍은 "남노가 희번덕 뜨면 무섭다. 눈 밑이 까매서 꼬마 강시 느낌"이라고 말해 웃음을 안겼다.

윤남노는 당시 상황에 대해 "양옆에 있던 사람들이 나 혼자 남겨두고 쫙 갈라졌다"라면서 "지하철에서 내렸는데 역무원이 기다리고 있었다"라고 했다.

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그는 "SNS를 보여주면서 요리사임을 증명했다"라면서 "칼만 있는 게 아니라 집게도 있고 했다. 무거운 숫돌 때문에 뚫렸던 거다. 그 와중에 숫돌도 깨졌다"라고 설명했다. 돌을 들고 다니는 모습마저 수상하게 보였을 법한 상황에 출연진들도 놀라움을 감추지 못했다. 윤남노는 "다행히 잘 끝났다"며 당시의 아찔했던 순간을 마무리했다.

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이를 들은 김숙은 "너무 무섭다"라고 했고, 송은이도 "나 같아도 가방 안에서 칼이 10자루 나오면 무서웠을 것 같다"라고 했다.

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anjee85@sportschosun.com