유재석, '서강대 출신' 남지현 습관에 감탄.."공부 잘하는 이유 있어" ('틈만나면')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석이 서강대학교 출신 남지현의 남다른 집중력과 끈기에 감탄했다.

13일 방송된 SBS '틈만나면,'에는 오는 15일 공개되는 티빙 드라마 '내가 떨릴 수 있게'의 배우 남지현과 김재영이 '틈친구'로 출연했다.

이날 남지현은 최근 강남역에 있는 멕시칸 음식점에 들어가기 위해 혼자 2시간을 기다렸다고 밝혔다.

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이에 유재석은 남지현이 서강대학교 심리학과 출신이라는 사실을 떠올리며 "끈기가 있다. 그러니까 공부를 잘하는 거다. 우리는 못 기다린다"고 말했다. 유연석도 "기본적으로 아역 때부터 끈기가 있었던 거다"라며 거들었다.

또 남지현이 기다리는 동안 미리 살펴본 메뉴를 유창하게 설명하자 유재석은 "역시 똑똑하니까 쫙 설명한다"며 다시 한번 감탄했다.

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남지현은 "모든 정보를 글로 보는 사람이라 그런 걸 너무 좋아한다"고 밝혔다. 유연석이 물건을 사면 설명서부터 읽는 편인지 묻자 남지현은 "그래서 이케아 조립이나 가구 조립을 되게 좋아한다"고 답했다.

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유연석은 유재석을 향해 "형은 가전제품을 사면 전원부터 켜보지 않냐"고 물었다. 유재석은 "일단 무조건 빨리 건전지부터 넣어본다"고 인정해 웃음을 안겼다.

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남지현은 "헤매고 찾을바에야 한번에 보고 하는 걸 좋아한다"고 설명했다. 이에 유재석은 "다르다. 집중력이 있는 거다. 공부는 엉덩이 힘이다. 우리는 한 군데에 안 머물러 있지 않냐"고 말했다.

유연석은 "난 엉덩이 붙이고 독서실에 늘 가기는 했다. 갔는데 10시 반까지 잤다"고 고백했고, 유재석은 "나는 독서실에 가방 두고 나갔다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.