김종국, ♥신혼인데 남성호르몬 꼴찌 굴욕..추성훈 "넌 완전 시다바리"(상남자)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 지코가 남다른 남성 호르몬 수치를 공개해 김종국과 추성훈을 놀라게 했다.

13일 방송된 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 대만'에서는 대만 여행 2일 차를 맞은 추성훈, 김종국, 지코의 아침 식사와 숙소에서 벌어진 다양한 에피소드가 공개됐다.

이날 세 사람은 대만 현지 조식 전문점을 찾아 식사를 즐기던 중 남성 호르몬 수치를 주제로 이야기를 나눴다. 평소 운동으로 다져진 탄탄한 몸을 자랑하는 김종국과 추성훈 사이에서 상대적으로 운동에 약한 모습을 보인 지코에게 김종국은 "음악 말고는 잘하는 게…"라며 농담을 던져 웃음을 안겼다.

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그러자 제작진은 지코가 사전 인터뷰에서 남성 호르몬 수치 1위를 자신했던 사실을 공개했다. 제작진은 "몸 약하다고 하셨는데 남자 1위다"라고 밝혀 세 사람의 관심을 집중시켰다.

이에 김종국은 지코의 실제 수치가 궁금한 듯 "얼마 나왔는데?"라고 물었다. 지코가 되레 "형은요?"라고 되묻자, 김종국은 자신만만하게 "나 9.96이다"라고 답했다. 운동 마니아로 유명한 김종국의 수치가 공개되자 자연스럽게 지코의 결과에도 관심이 쏠렸다.

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지코의 남성 호르몬 수치는 무려 13ng/mL였다. 김종국의 수치를 훌쩍 뛰어넘는 결과에 놀란 김종국은 믿기지 않는다는 듯 "남성 호르몬이? 진짜? 13이 나오냐. 13이 어떻게 나오냐"라고 연신 되물었다. 평소 철저한 운동과 자기 관리로 유명한 김종국조차 지코의 수치에 놀라움을 감추지 못한 것.

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옆에서 이야기를 듣던 추성훈 역시 거들었다. 그는 "있다. 나도 10 넘는다"고 밝힌 뒤 지코를 향해 "너는 완전 시다바리다"라고 장난스럽게 놀려 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 김종국은 지난해 9월 비연예인과 결혼식을 올렸다. 그는 지난 7월 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 2세에 대한 욕심을 드러냈다. 김종국은 "딸이든 아들이든 좋다. 딸이면 조심스러울 것 같고, 아들이면 좀 그냥 해도 된다"라고 말했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com