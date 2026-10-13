Advertisement
광고 닫기

남지현, '전파견문록' 퀴즈 소녀 시절 공개.."감독 눈에 띄어 배우 데뷔" ('틈만나면')

조윤선 기자

구글 선호 매체로 추가

입력:

남지현, '전파견문록' 퀴즈 소녀 시절 공개.."감독 눈에 띄어 배우 데뷔" ('틈만나면')

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 남지현이 어린 시절 출연한 '전파견문록'을 본 드라마 감독의 눈에 띄어 연예계에 데뷔했다고 밝혔다.

13일 방송된 SBS '틈만나면,'에는 오는 15일 공개되는 티빙 드라마 '내가 떨릴 수 있게'의 배우 남지현과 김재영이 '틈친구'로 출연했다.

이날 남지현은 퀴즈 프로그램 출연이 배우 데뷔로 이어졌다고 밝혔다. 그는 "어렸을 때 '전판견문록'에 출연했다. 아기들이 나와서 퀴즈를 내는 '순수의 시대'라는 코너에 나간 적이 있다"고 말했다.

이어 "드라마 감독님이 그 방송을 보고 캐스팅하고 싶다고 해서 부모님한테 연락이 가서 첫 드라마를 하게 됐다"고 설명했다.

남지현은 "그 드라마를 본 다른 영화 감독님이 보고 캐스팅하셔서 그렇게 계속하게 됐다"고 말했다.

이에 유재석은 "비주얼이 눈에 띄는 분들은 어디 있어도 누군가 보고 이쪽으로 오더라"고 감탄했다.

남지현, '전파견문록' 퀴즈 소녀 시절 공개.."감독 눈에 띄어 배우 데뷔" ('틈만나면')

그런가 하면 김재영은 "23세 때 모델로 데뷔했다. 늦게 시작했다"고 밝혔다. 무려 30kg 감량 후 모델 데뷔했다는 그는 "모델을 하다가 운이 좋게 배우로 넘어오게 됐다"고 말했다.

그러자 유재석은 "내가 이야기하지 않았냐. 어떤 관계자가 보고 이쪽으로 끌어온다. 어떤 직업을 해도 무조건 온다"고 말했다.

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement