'고우림♥' 김연아, 또 임신설 터졌다..단 한장 사진에 "혹시 아니죠?"

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[스포츠조선 김소희 기자] 피겨 여왕 김연아가 또다시 임신설에 휘말렸다. 남편 고우림으로 추정되는 남성의 그림자부터 귀여운 곰인형 사진까지 공개되면서 팬들의 다양한 추측이 이어지고 있다.

13일 김연아는 자신의 SNS 계정에 "눈이 떼꾼~"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김연아는 그레이 톤의 깔끔한 니트를 입고 외식에 나선 모습이다. 편안하면서도 세련된 스타일링이 눈길을 끄는 가운데, 꾸밈없는 일상에서도 빛나는 미모를 자랑해 감탄을 자아냈다. 올해 35세라는 사실이 믿기지 않을 만큼 맑은 피부와 변함없는 동안 비주얼이 시선을 사로잡는다.

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특히 사진 배경에 드리운 한 남성의 그림자가 관심을 모았다. 이를 본 팬들은 남성의 정체를 김연아의 남편인 포레스텔라 멤버 고우림으로 추측하며 반가움을 드러냈다. 김연아가 남편과 함께 여유로운 시간을 보내고 있는 것 아니냐는 추측이 이어지면서 이목을 끌었다.

여기에 곰인형 사진까지 공개되면서 팬들의 관심은 더욱 커졌다. 김연아는 큰 곰인형과 작은 곰인형을 나란히 둔 사진을 공개하며 "유치해도 귀요와"라고 적어 사랑스러운 매력을 드러냈다. 평소 쉽게 볼 수 없었던 일상 속 귀여운 모습에 팬들의 반응도 이어졌다.

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일부 팬들은 곰인형 두 개가 나란히 놓인 모습에 의미를 부여하며 "김연아 베이비냐", "혹시 임신?" 등의 반응을 보였다. 남편과 함께하는 듯한 사진에 이어 곰인형 사진까지 공개되자 임신 가능성을 추측하는 목소리가 나온 것.

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김연아가 임신설에 휩싸인 것은 이번이 처음이 아니다. 지난달에도 달라진 체형을 이유로 임신설이 불거진 바 있다. 당시 김연아와 고우림 측은 임신설에 대해 "사실무근"이라고 밝히며 의혹을 일축했다. 이번에도 SNS에 공개된 사진을 계기로 추측이 이어지고 있지만, 김연아가 임신과 관련해 별도의 입장을 밝힌 것은 아니다.

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한편 김연아는 2010 밴쿠버 동계올림픽과 2014 소치 동계올림픽에서 활약하며 한국 피겨스케이팅의 역사를 쓴 전설적인 선수다. 2022년 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했으며, 고우림은 군 복무를 마친 뒤 활동을 이어가고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com