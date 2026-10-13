윤남노, 6억 대출 받고 식음 전폐 "먹기만 하면 체하고 6kg 빠져" ('옥문아')

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[스포츠조선 정안지 기자]윤남노 셰프가 레스토랑 오픈을 위해 6억 원을 대출받았다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

13일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 만화가 겸 셰프 김풍과 윤남노 셰프가 게스트로 출연했다.

이날 윤남노는 최근 서울 강남구 압구정동에 오픈한 레스토랑을 언급하며 "올해 예약은 두 달 전에 거의 끝났다. 10% 정도 남았다"고 말했다. 이어 메뉴에 대해 "프렌치에 일식, 한식 퓨전 요리"라고 설명했다.

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레스토랑 오픈 준비 중 6kg이 빠졌다는 윤남노는 "빠졌다가 바로 찌더라"고 말해 웃음을 안겼다.

그는 "당시 먹기만 하고 체했다"라면서 "대출을 6억 받았다. 직원은 5명으로 오픈했고 지금은 나 포함 8명이다"라고 제일 크게 마음고생한 것으로 대출을 언급했다. 대출 이자, 인건비 등 식음 전폐할 만한 초보 사장이었다.

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이에 홍진경은 "음식 가격을 조금 더 받아라"라고 하자, 윤남노는 "적정 수준이 있지 않나. 대단한 레스토랑 콘셉트로 한 게 아니기 때문에 적정한 가격선이 있다"라고 밝혔다. 그러면서 그는 "지금도 내리고 싶다. 느낌이 과하다고 생각을 한다"라고 덧붙였다.

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직원들이 오히려 윤남노에게 아껴 쓰라고 말리고 있다고. 이에 윤남노는 "소믈리에에게 요리용 주류를 시켜달라고 하면 '이건 팔아야 한다'라고 말리더라"면서 "그 주류가 소스에 들어가면 너무 맛있다"라면서 요리의 완성도를 위해 필요한 재료에는 투자를 아끼지 않는 이유를 설명했다.

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또한 윤남노는 "주방에 투자를 많이 했다"라면서 "오븐 두 대 중 한 대가 2500만 원, 또 다른 한 대가 4500만 원이다. 와인 초도물량 6000만 원, 상판도 6000만 원, 워크인 냉장고도 들였다"라고 전해 놀라움을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com