유재석, 35년만 녹화 취소 후 재개 요청했지만.."제작진 다 퇴근했다고" 거듭 사죄 ('틈만나면')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석이 데뷔 이래 처음으로 당일 녹화를 취소했던 이유를 직접 밝히며 과도하게 번진 건강 이상설을 일축했다.

13일 방송된 SBS '틈만나면,' 말미에는 컨디션 난조로 한 차례 녹화를 취소했던 유재석이 다시 촬영에 나선 모습이 공개됐다.

유재석은 지난달 22일 '틈만나면,' 녹화를 위해 촬영장을 찾았으나 촬영 직전 건강 상태가 좋지 않다고 판단해 스태프들에게 양해를 구하고 일정을 취소했다. 유재석이 건강 문제로 당일 녹화를 취소한 것은 1991년 데뷔 이후 처음인 것으로 알려져 걱정을 안겼다.

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다시 진행된 녹화에 참석한 유재석은 "기사가 너무 '35년 만에 처음', '쓰러졌다' 이렇게 나왔는데 아니다"라며 "목감기였다. 목이 너무 부었다"고 해명했다.

이어 "코로나인가 싶었다. 그러면 만나면 안 되지 않냐"며 감염 가능성을 우려해 녹화를 중단했다고 설명했다.

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유재석은 "주사 맞으니까 목이 가라앉아서 PD한테 '녹화 다시 안 되겠냐'고 물었더니 '제작진들 밥 먹고 다 헤어졌다'고 하더라"고 전했다.

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이날 유재석은 게스트, 스태프, 틈주인들과 만날 때마다 "너무 미안하다", "지난주에 죄송했다"며 거듭 사과했다. 급기야 "오늘은 '유재석의 사과 편'"이라고 너스레를 떨기도 했다.

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특히 녹화 취소로 한 차례 헛걸음했던 배우 신승호와 채수빈에게 "다시 귀한 시간을 내줘서 고맙다"고 인사했다. 이에 신승호는 "사실 깜짝 카메라인 줄 알았다"고 털어놨다.

유재석은 평소 티격태격하던 유연석에게 "맛있는 것 많이 먹어"라며 다정하게 챙기는가 하면 채수빈의 부탁도 흔쾌히 들어줬다. 달라진 모습에 유연석은 "우리 형이 달라졌다"며 반겼다.

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그러나 유재석의 다정함은 오래가지 않았다. '틈게임'에서 신승호와 채수빈이 연이어 실패하자 "정신 차려라", "개인기는 왜 하냐", "진짜 손이 많이 간다"며 답답함을 드러냈다. 믿었던 유연석마저 실패하자 "너희들 혼나 볼래? 정신 안 차려!"라고 버럭해 웃음을 안겼다.