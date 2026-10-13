박휘순 아내, '붕대 칭칭' 손 다쳐 응급실 찾았다가 실신…"과긴장으로 혈압 뚝"

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[스포츠조선 정안지 기자]코미디언 박휘순의 아내 천예지가 손을 다쳐 응급실을 찾은 데 이어 실신까지 했다고 밝혀 걱정을 안겼다.

천예지 씨는 13일 자신의 SNS를 통해 "오늘 손을 다쳐서 응급실 다녀왔다"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 붕대로 칭칭 감긴 천예지의 오른손이 담겼다.

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그는 "너무 과긴장했는지 응급실에서 나오면서 혈압이 쭉 떨어져서 실신까지"라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이어 "다리가 아니라 다행이라고 생각하는 중"이라면서 "이번 주는 하체만 하자"라면서 손을 다친 상황에서도 운동 계획을 세우는 모습으로 눈길을 끌었다.

그러면서 천예지는 "하필 오른손이라 포크로 밥 먹는 중"이라며 우는 이모티콘을 함께 올려 부상으로 인한 불편함을 전했다.

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한편, 박휘순은 지난 2020년 11월 17살 연하 비연예인 천예지와 결혼했다. 두 사람은 결혼 후 TV조선 예능 프로그램 '아내의 맛'에 출연해 일상을 공개하며 화제를 모았다. 당시 천예지는 연예인 못지않은 외모로도 관심을 받았다.

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anjee85@sportschosun.com