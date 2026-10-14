[인터뷰③] 남우현 "인피니트 16년 유지 비결? 싸우기도 지쳐"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 인피니트 남우현의 뿌리는 역시 '팀', 그리고 '팬'이었다.

남우현은 14일 솔로 정규 2집 '투바이에잇(2X8)'을 발매한다. '투 바이 에잇'은 솔로 데뷔 10주년을 맞아 지나온 시간과 지금의 자신, 그리고 앞으로 이어갈 이야기를 담은 앨범이다.

남우현은 위험하다는 걸 알면서도 상대의 눈빛과 미소, 행동 하나에 흔들리고 벗어나려 할수록 깊이 빠져드는 치명적인 유혹과 본능적인 끌림을 '데빌'이라는 상징적인 존재로 녹여낸 업템포 트랙 '데빌'을 타이틀곡으로 내세워 선과 악에 대한 이야기를 전한다.

Advertisement

이외에도 남우현은 무려 16곡을 앨범에 꽉 채워넣었다. 모든 수록곡을 타이틀곡이라 생각하고 애정과 노력을 기울여 작사 작곡 프로듀싱을 했다는 설명. 그만큼 수록곡 전곡이 높은 완성도를 자랑하지만, 그중에서도 눈에 띄는 트랙이 있다. 바로 14번 트랙인 '소년소녀'다. 5월 선공개됐던 이 곡은 소년과 소녀였던 순수한 시절부터 오랜 시간 곁을 지켜준 팬들과의 추억을 따뜻하게 풀어낸 팬 송이다. 특히 인피니트 멤버들이 전원 피처링에 참여, 팬들과 함께 물들여갈 모든 날을 찬란하게 그려냈다.

"멤버들은 너무 좋아했다. 흔쾌히 하자고 해줬다. 나한테 있어 가장 중요한 존재는 인피니트와 팬 여러분이다. 내 소년기의 가장 많은 시간, 이제는 16년이란 시간을 함께 했다. 내 소년 시절은 인피니트였고, 팬분들과의 감정 교류로 만든 시간이었다. 나를 보러오셨을 때 만큼은 그분들도 그때 당시 소녀의 감정으로 돌아가서 나를 바라봐주셨으면 좋겠다는 생각에 이 곡을 만들게 됐다. 이 감정을 가장 잘 다룰 수 있는 건 멤버들이라 멤버들에게 요청했다. 멤버들의 목소리가 들어갔을 때 시너지는 말로 표현할 수 없을 정도로 팬분들이 좋아해주실 거라고 생각했다."

Advertisement

2010년 '다시 돌아와'로 데뷔한 뒤 'BTD' '내꺼하자' '추격자' '데스티니' 등 수많은 히트곡을 발표하며 '칼군무'의 대표격으로 사랑받아온 인피니트다. 무려 16년이란 세월을 함께한 만큼, 서로에 대한 마음을 잘 알고 있기에 녹음 작업도 쉽게 진행됐다. 처음엔 떼창 파트 피처링만 부탁했지만, 멤버들의 곡 소화력이 좋아 파트를 나누게 됐다고.

Advertisement

"늘 서로에게 애틋한 건 아니지만 만났을 때만큼은 형제처럼 서로 배려하는 게 큰 것 같다. 멤버들이 모두 성격이 좋고 착하다. 서로에 대해 잘 알고 배려도 많이 하는 스타일이다. 어릴 때 많이 싸워서 그런지 이제는 싸우기가 좀 지친다고나 할까. 싸울 빌미를 최대한 안 만드려고 한다."

Advertisement

인피니트의 리드보컬로는 서정적이면서도 캐치한 멜로디 라인을 그려왔고, 솔로 가수로서는 스토리텔링형 보컬리스트의 역량을 쌓아온 남우현이다. 그런 그의 남은 목표는 오직 '공연' 뿐이다. 자나깨나 팬 생각 뿐인 남우현은 "대중가수이기 때문에 더 많은 대중 분들에게 사랑받고 싶다. 나도 멤버들도 목이 말라있다. 또 더 큰 공연장에서 공연하고 싶다. 어릴 때부터 꿈꿔왔던 게 노래하는 아저씨였다. 그런 솔직담백한 이야기를 담고 싶다"며 웃었다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=빌리언스