[인터뷰②] 남우현 "기스트암 투병, 술 끊고 마인드 바뀌었다"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 인피니트 남우현이 솔로 데뷔 10주년을 맞아 아주 특별한 선물을 준비했다.

바로 14일 발매하는 솔로 정규 2집 '투바이에잇(2X8)'이다. '투바이에잇'은 여러 의미를 담은 타이틀이다. 우선 2와 8을 더하면 솔로 데뷔 10주년이 된다. 2와 8을 곱하면 앨범을 채운 16개 트랙이 된다. 동시에 16이란 숫자는 올해 데뷔 16주년을 맞은 인피니트의 시간과도 맞닿아있다. 또 2월 8일은 남우현의 생일로, '2'와 '8'이란 숫자 안에서 아티스트인 자신의 시간까지 자연스럽게 연결된다.

"굉장히 긴 10년이란 시간동안 함께해주신 팬분들께 감사드린다. 그에 보답할 수 있는 앨범을 갖고 나온 만큼, 정말 10주년 축제처럼 즐겨주셨으면 좋겠다."

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남우현은 2016년 5월 9일 미니 1집 '라이트…'를 발표하고 솔로로 데뷔, '세컨드 라이트…', '어 뉴 저니' '위드' '트리 링' '지금 이 노래' '가을이 오면' 등 다양한 앨범을 발표하고 솔로 가수로서도 활발한 활동을 펼쳤다.

"2012~13년부터 작곡을 해왔다. 2016년 회사에 부탁드려서 처음으로 솔로 앨범을 프로듀싱 했을 때는 간절함이 있었다. 앨범도 생각보다 잘 됐다. 그런데 이후가 생각보다 쉽지 않았다. 음악적인 방향을 어떻게 잡아야 할지 굉장히 어려웠고 고민도 많이 했다. 그런데 이번 앨범을 작업하며 그런 고민의 길을 잡은 것 같다."

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인피니트의 메인 보컬로서 팀의 폭발적인 사운드를 이끌어 온 남우현은 솔로 음악에서는 그룹의 고음 중심 컬래버레이션과는 또 다른 자신만의 깊은 음악적 정체성을 구축했다. 단순히 노래만 부르는 가수가 아니라 작사 작곡 프로듀싱에 주도적으로 참여하며 스토리텔러 형 싱어송라이터로 거듭났고 가성과 진성을 자연스럽게 넘나드는 감성적 보컬 스타일로 울림을 남겼다.

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음악적으로도 데뷔 초 '너만 괜찮다면' '끄덕끄덕' 등 서정적인 발라드와 모던 록으로 보컬리스트로서의 입지를 다졌다면 이후 팝 댄스 R&B 시티팝 록 사운드까지 적극적으로 접목하며 하나의 장르에 갇히지 않는 폭넓은 음악적 스펙트럼을 과시했다.

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이번 앨범은 그런 남우현의 10년 성장을 총망라한 앨범이다. 10년 전 발표한 '라이트…'에 히든트랙으로 수록됐던 '에브리데이'부터 자신만의 위로를 담은 '나무', 선과악의 경계에 대한 이야기를 담은 타이틀곡 '데빌' 등 다채로운 매력의 16곡을 꽉 채워넣었다.

"정규 1집 앨범을 낸 뒤가 터닝포인트였다. 앨범 발표 후 공연을 하며 콘서트에서 관객분들이 좋아해주실 곡이 어떤 곡일지를 굉장히 고민했다. 노래에 서사와 이야기를 본격적으로 담기 시작하면서 터닝 포인트가 됐다."

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10년간 끊임없이 달려오는 동안 후회가 없었던 건 아니다. 특히 2023년 11월 첫 솔로 정규 앨범을 발매하면서 기스트암이라는 희귀질환을 진단받고 수술을 받았다는 사실을 고백해 충격을 안기기도 했다. 수술 직후 식이 및 호흡 문제가 있었지만, 이를 이겨내고 무대에 오른 그의 모습은 많은 팬들의 눈시울을 붉게 만들었다.

"수술하고 얼마 안돼서 회복이 덜 된 상태라 안무를 하며 노래하는 것이 좀 힘들었다. 지금 다시 보면 그냥 가만히 서서 노래할 걸 그랬다는 생각이 들 정도로 가슴 아프다. 그게 후회되는 점이다. 지금은 관리를 잘 하고 있다. 운동과 식단을 열심히 하고 있다. 더 열심히 살아야겠다는 생각으로 술도 거의 끊고 나태한 것들을 많이 걷어냈다. 하루를 소중하게 생각하며 보내고 있다. 1년 내내 음악 작업에 몰두하며 지냈다. 건강하게 잘 버텨냈다. 그때보다 건강해진 건 아니지만 건강하게 지내려고 하는 것, 마인드 자체가 바뀐 게 좋은 것 같다."

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com