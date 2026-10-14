[인터뷰①] 남우현 "10년 필살기 꺼낸 '데빌', 만족도 높은 앨범"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 인피니트 남우현이 선과 악, 그 경계와 공존에 대해 노래한다.

남우현은 14일 솔로 정규 2집 '투바이에잇(2X8)'을 발매한다. '투 바이 에잇'은 솔로 데뷔 10주년을 맞아 지나온 시간과 지금의 자신, 그리고 앞으로 이어갈 이야기를 담은 앨범이다.

"지난해 10월부터 정규 앨범을 발표하겠다는 생각을 갖고 뮤지컬이 끝나자마자 본격적으로 앨범 작업을 했다. 전곡 작사 작곡 편곡을 했다. 오랫동안 준비해서 그런지 긴장되고 떨린다. 어떻게 봐주실지 기대된다."

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타이틀곡 '데빌'은 강렬한 팝록 사운드와 빠른 댄스비트가 결합된 업템포 곡이다. 위험하다는 걸 알면서도 상대의 눈빛과 미소, 행동 하나에 흔들리고 벗어나려 할수록 깊이 빠져드는 치명적인 유혹과 본능적인 끌림을 '데빌'이라는 상징적인 존재로 녹여냈다.

"몸이 좀 안 좋아졌을 때 '왜 나한테 이런 시련이 왔을까' '내가 뭔가 잘못했나'하는 생각을 많이 했다. '세상에 억까 당하고 있나' 하는 악한 생각들을 하기도 했다. 그런 것들이 밑바탕이 됐고 점차 쌓여 음악으로 표출하게 됐다. 누구에게나 선과 악이 공존하지 않나. 그런 것에 대한 이야기를 담았다. 앨범 사진과 뮤직비디오, 인트로까지 잘 연결된 것 같아서 만족도가 굉장히 높다. 나에게 있어서는 필살기일 정도로 만족도가 높다."

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뮤직비디오와 퍼포먼스에도 에덴 동산, 사과나무, 선악과 등 선과 악을 표현하기 위한 메타포를 넣었다.

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"나의 큰 상징은 나무다. 그 나무를 상징적으로 표현하고 싶어서 사과나무가 점점 변해가는 과정을 뮤직비디오와 안무에도 넣었다. 뮤직비디오에도 나비가 사과에 닿자마자 사과가 변하고 나도 데빌로 변하는 장면이 나오고, 안무에도 직접 참여해 나무가 악을 만나 썩어가는 과정을 표현했다. 선한 인물이 악으로 변하는 모습을 보는 재미도 있을 것 같다."

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이번 앨범에는 '데빌' 뿐 아니라 인트로 '여백', 확실히 정의할 수 없는 관계의 모호함을 풀어낸 'P.O.V', 시티팝 기반의 '뷰', 시원한 록 장르의 '선셋 로드', 8090년대 실험적인 사운드를 현대적으로 재해석한 '코드네임 3,2,1', 청량한 록 사운드가 인상적인 '베터 데이즈', 컨템포러리 R&B 장르의 '러브 미', 위로송 '세븐데이즈', 팬송 '열 번째 페이지', 풋풋한 러브송 '컬러', 상대에게 속수무책으로 빠져드는 순간을 재치있게 그린 '클릭 클릭 붐!', 2016년 발매한 미니앨범 '라이트…'의 히든 트랙 '에브리데이', 선공개곡 '소년소녀', 이별 뒤의 지독한 그리움을 노래한 '그런 시간', 힐링송 '나무' 등 무려 16곡이 수록됐다. 갈수록 음원 소비 속도가 빨라지고 있는 요즘 추세에서 이런 볼륨의 앨범을 만나는 건 정말 오랜만이다.

"그만큼 자신이 있었다. 팬분들도 많은 곡을 한번에 들으면 즐거움이 몇배가 될 것 같아서 빨리 보여드리고 싶었다. 댄스 록 R&B 등 다양한 장르가 들어있다. 10년 동안 내가 해온 음악의 결정체라고 보시면 될 것 같다. 노래가 전반적으로 다 높고 부르기 까다로워서 '조금 쉽게 가도 되지 않을까' 하는 생각도 했지만, 더 어려운 노래를 소화했을 때의 쾌감을 좋아해주시는 것 같아서 진가성을 오가는 다이내믹한 곡들로 만들었다. 다양한 앨범과 지금까지의 성장기를 팬분들도 좋아해주시는 것 같다."

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남우현은 앨범 공개에 이어 11월 6일부터 8일까지 KBS 아레나에서 단독 공연 '식목일Ⅵ-에버그린'을 개최한다.

"이를 갈고 열심히 했다. '이 친구 정말 다 잘하네', '할 줄 아는게 많은 친구네'라는 말을 듣고 싶다. 이번 공연에서도 발라드 록 댄스 등 다양한 주제로 지루할 틈 없이 공격적인 무대를 할 거다. 앨범을 발표하기까지 정말 외롭고 고단한데 그걸 잘 버텨온 제 자신이 기특하다."

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=빌리언스