[인터뷰] 남우현 "기스트암 잘 버텼다, 인피니트와 만든 솔로 10주년"(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 인피니트 남우현이 필살기를 꺼냈다.

남우현이 솔로 데뷔 10주년을 맞아 정규 2집 '투바이에잇(2X8)'을 발표한다. '투바이에잇'은 지난 10년의 시간과 지금의 자신, 그리고 앞으로 이어갈 이야기를 담은 앨범이다. 남우현은 지난해 10월부터 정규 앨범 발매를 계획하며 직접 만든 16곡을 이번 앨범에 꽉 채웠다.

타이틀곡 '데빌'은 강렬한 팝록 사운드와 빠른 댄스비트가 결합된 업템포 곡이다. 위험하다는 걸 알면서도 상대의 눈빛과 미소, 행동 하나에 흔들리고 벗어나려 할수록 깊이 빠져드는 치명적인 유혹과 본능적인 끌림을 '데빌'이라는 상징적인 존재로 녹여냈다.

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"몸이 좀 안 좋아졌을 때 '왜 나한테 이런 시련이 왔을까' '내가 뭔가 잘못했나'하는 생각을 많이 했다. '세상에 억까 당하고 있나' 하는 악한 생각들을 하기도 했다. 그런 것들이 밑바탕이 됐고 점차 쌓여 음악으로 표출하게 됐다. 누구에게나 공존하는 선과 악에 대한 이야기다. 나에게 있어서는 필살기일 정도로 만족도가 높다."

인트로 '여백'부터 관계의 모호함을 그린 'P.O.V', 시티팝 '뷰', 록 장르의 '선셋 로드' '베터 데이즈', 사운드 구현에 심혈을 기울인 '코드네임 3,2,1', 컨템포러리 R&B 장르의 '러브미', 위로송 '세븐데이즈' '나무', 팬송 '열 번째 페이지', 사랑을 노래한 '클릭 클릭 붐!', 이별 후폭풍을 다룬 '그런 시간', 2016년 발매한 미니앨범 '라이트…'의 히든 트랙 '에브리데이', 인피니트 멤버들이 피처링으로 참여한 '소년소녀' 등 무려 16곡이 수록됐다. 갈수록 음원 소비 속도가 빨라지고, 숏폼 트렌드에 맞춰 곡 재생 시간이 3분도 되지 않는 곡들이 수두룩해진 요즘 음악 시장에서 이렇게 풍성한 음반을 내놓은 건 실로 과감한 도전이다. "그만큼 자신있었다. 10년 동안 내가 해온 음악의 결정체"라는 설명.

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이런 도전 뒤에는 숨겨진 눈물도 있었다. 남우현은 2023년 11월 첫 솔로 정규 앨범을 발매하면서 기스트암 진단을 받고 수술을 받았다고 고백해 충격을 안겼다.

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"더 열심히 살아야겠다는 생각으로 술도 거의 끊고 나태한 것들을 많이 걷어냈다. 하루를 소중하게 생각하며 보내고 있다. 1년 내내 음악 작업에 몰두하며 지냈다. 건강하게 잘 버텨냈다. 그때보다 건강해진 건 아니지만 건강하게 지내려고 하는 것, 마인드 자체가 바뀐 게 좋은 것 같다."

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모든 역경을 이겨내고 솔로 데뷔 후 10년, 인피니트 데뷔 후 16년을 함께해 온 팬들의 사랑에 보답하기 위한 앨범인 만큼, 10주년을 축제처럼 즐겨줬으면 하는 바람도 담았다. 그래서 인피니트 멤버들과 함께한 '소년소녀'도 만들었다.

"나한테 있어 가장 중요한 존재는 인피니트와 팬 여러분이다. 팬분들이 그때 당시 소녀의 감정을 돌아가 나를 봐주셨으면 좋겠다는 생각에 이 곡을 만들었고, 이 감정을 가장 잘 다룰 수 있는 건 멤버들이라 피처링을 부탁했다. 늘 서로에게 애틋한 건 아니지만 만났을 때만큼은 형제처럼 서로 배려하는 게 큰 것 같다. 멤버들이 모두 성격이 좋고 착하다. 서로에 대해 잘 알고 배려도 많이 하는 스타일이다. 어릴 때 많이 싸워서 그런지 이제는 싸우기가 좀 지친다고나 할까. 싸울 빌미를 최대한 안 만드려고 한다."

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인피니트의 리드보컬로는 서정적이면서도 캐치한 멜로디 라인을 그려왔고, 솔로 가수로서는 스토리텔링형 보컬리스트의 역량을 쌓아온 남우현이다. 그런 그의 남은 목표는 오직 '공연' 뿐이다. 자나깨나 팬 생각 뿐인 남우현은 "대중가수이기 때문에 더 많은 대중 분들에게 사랑받고 싶다. 나도 멤버들도 목이 말라있다. 또 더 큰 공연장에서 공연하고 싶다. 어릴 때부터 꿈꿔왔던 게 노래하는 아저씨였다. 그런 솔직담백한 이야기를 담고 싶다"며 웃었다.

남우현은 14일 '투바이에잇'을 발매, 11월 6일부터 8일까지 KBS 아레나에서 단독 공연 '식목일Ⅵ-에버그린'을 개최한다

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=빌리언스