이현우, ♥13살 연하 아내 얼마나 예쁘면.."과거 여자 많다고? 지금은 바르게 산다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 성시경이 선배 가수 이현우의 과거를 소환하며 폭소를 안겼다.

13일 유튜브 채널 '성시경'에는 '성시경의 부를텐데 l 이현우, 이창섭'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 성시경은 게스트로 출연한 이현우와 과거의 추억을 떠올리며 대화를 나눴다.

성시경은 이현우를 향해 "아직도 기억난다. MBC 앞 술집에서 형을 만났다"고 말문을 열었다. 이어 당시 이현우의 남다른 인기를 목격했던 일화를 공개해 관심을 모았다.

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성시경에 따르면 당시 그는 이현우의 주변에 여성이 많은 모습에 놀라 "여자가 그렇게 많았냐"고 물었다고 한다. 그러자 이현우는 허공을 바라보며 "외롭게 지낼 필요는 없잖아"라고 답했다는 것. 성시경은 당시 이현우의 여유로운 태도가 강렬한 인상으로 남았다고 전했다.

예상치 못한 과거 일화에 이현우는 당황한 기색을 보이며 "시경이가 얘기를 만들어낸다"고 부인했다. 그러나 성시경은 물러서지 않았다. 그는 "무슨 말씀이냐. 똑똑히 기억하는데"라며 당시 상황을 생생하게 기억하고 있다고 강조했다.

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이어 성시경은 "완전 록스타 같았다. 너무 멋있었다"고 덧붙였다. 이현우의 자유분방하면서도 여유로운 모습이 당시 성시경에게는 무척 인상적으로 다가왔던 셈이다.

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이에 이현우는 과거 이야기를 수습하듯 "이제는 뭐 바르게 살고 있다"며 "여보 사랑해"라고 외쳐 웃음을 자아냈다. 과거의 일화를 부인하면서도 현재 아내를 향한 애정을 드러내 재치 있게 상황을 마무리한 것.

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성시경 역시 "그때는 (결혼 전이라) 잘못된 건 아니잖아요"라고 덧붙이며 이현우를 감싸 웃음을 더했다. 과거의 추억을 둘러싼 두 사람의 티격태격하는 모습과 거침없는 입담이 유쾌한 분위기를 만들었다.

한편 이현우는 2009년 13세 연하 여성과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.