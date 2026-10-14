장윤정, 1억 롤렉스 시계에 가방은 나X키..♥도경완 "명품백엔 관심 없더라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 도경완이 아내인 가수 장윤정의 남다른 시계 취향을 공개했다.

최근 유튜브 채널 'SHW 생활인의 시계'에는 '도경완 님 시계 유튜버 맞습니다! 유부남을 위한 꿀팁 대방출합니다!!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에 출연한 도경완은 시계에 입문하게 된 계기부터 아내 장윤정의 소비 습관까지 다양한 이야기를 털어놨다.

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그는 과거 급성 골수염을 앓은 뒤 검지 손톱에 인공 손톱을 넣고 생활하고 있다고 밝혔다. 이로 인해 손에 대한 고민이 깊어졌고, 시선이 손가락에 집중되는 것을 피하기 위해 손목으로 시선을 분산하고자 시계에 관심을 갖게 됐다는 설명이다.

시계에 관심을 갖게 된 뒤에도 고민은 있었다. 아내 장윤정이 고가의 시계 구매를 반대하지 않을까 걱정했던 것. 그러나 예상과 달리 장윤정 역시 시계에 관심을 보였다고 한다.

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도경완은 "시계에 관심 없을 줄 알았다. 근데 들어가기 어려워서 그렇지 한 번 시계에 발을 들이면 보는 눈도 높아지고 욕심을 낸다"고 말했다.

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이어 아내의 평소 소비 성향에 대해서는 "제 아내도 가방에 욕심이 하나도 없다. 진짜 나이키 메고 다니고 그런다"면서도 "시계는 제가 선물로 사줬더니 좋아하더라"고 전했다. 평소 가방 등 패션 아이템에는 큰 관심을 보이지 않던 장윤정이 시계에는 남다른 애정을 드러냈다는 것이다.

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특히 도경완은 장윤정에게 시계를 선물한 뒤 달라진 반응을 전해 웃음을 안겼다. 그는 "처음에는 작은 걸 사줬더니 '좀 더 큰 게 이쁠 것 같은데?', '아 요새는 여자도 40mm 차더라'라고 한다"고 말했다. 처음에는 작은 시계로 시작했지만, 점차 큰 사이즈의 시계에도 관심을 보이며 취향을 넓혀갔다는 설명이다.

도경완은 시계 구매를 망설이는 남편들을 위한 조언도 건넸다. 그는 "혼자 할까 말까 고민하지 마시고 배우자를 공범으로 만들어라. 대신 가세가 기울 수 있다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다. 배우자와 함께 시계에 관심을 갖고 취미를 공유하라는 조언에 현실적인 농담을 더한 것.

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앞서 도경완은 유튜브 채널 '도장TV'를 통해 장윤정이 소장한 시계들을 공개하기도 했다. 당시 여러 제품 가운데 롤렉스 데이데이트를 꺼내 든 그는 "내가 차면 손가락질받겠지만 '장윤정은 찰 만하다'고 인정할 시계"라고 말해 눈길을 끌었다.

영상에서는 해당 제품의 세부 레퍼런스와 실제 구매 가격이 공개되지 않았다. 다만 롤렉스 데이데이트는 소재와 다이얼, 다이아몬드 세팅 여부 등에 따라 가격 차이가 큰 고급 시계 라인이다. 국내 롤렉스 공식 홈페이지 기준으로 18K 옐로 골드 소재의 데이데이트 36 기본 모델은 7081만 원에 판매되고 있으며, 화이트 골드나 플래티넘 소재를 사용하거나 다이아몬드를 세팅한 모델은 가격이 1억 원을 훌쩍 넘기도 한다. 일부 다이아몬드 세팅 모델의 공식 가격은 1억5000만~2억 원대에 이른다.

한편, 도경완과 장윤정은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.