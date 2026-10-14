故 설리, 오늘(14일) 7주기..악플이 앗아간 스물다섯 청춘

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 겸 배우 고(故) 설리가 세상을 떠난 지 7년이 흘렀다. 갑작스러운 이별로 많은 이들에게 충격과 슬픔을 안겼던 고인은 시간이 흐른 지금까지도 대중의 기억 속에 남아 있다.

고 설리는 2019년 10월 14일 경기도 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 25세.

당시 설리의 매니저는 방송 녹화 일정을 앞두고 고인과 연락이 닿지 않자 자택을 찾았다가 설리를 발견했다. 이후 신고를 받고 출동한 경찰이 현장을 확인했으나, 고인은 이미 세상을 떠난 상태였다. 경찰은 부검 등을 통해 사망 경위를 조사했으며, 타살 등 범죄 혐의점은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

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갑작스러운 비보는 연예계에 큰 충격을 안겼다. 고인은 세상을 떠나기 전날까지 광고 촬영 일정을 소화했던 것으로 알려져 안타까움을 더했다. 비보가 전해진 뒤 연예계 곳곳에서는 추모의 물결이 이어졌다. 예정돼 있던 각종 방송 제작발표회와 컴백 쇼케이스 등 행사들이 취소되거나 연기됐으며, 동료 연예인들과 팬들은 갑작스럽게 떠난 고인을 애도했다.

고 설리는 어린 시절부터 연예계에서 활동하며 대중과 인연을 맺었다. 2005년 SBS 드라마 '서동요'에서 아역 배우로 출연하며 연예계에 첫발을 내디뎠고, 2009년에는 그룹 에프엑스(f(x))의 멤버로 데뷔해 본격적인 가수 활동을 시작했다.

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에프엑스 활동 당시 설리는 특유의 사랑스러운 매력과 개성으로 대중의 사랑을 받았다. '라차타', '츄', '첫사랑니', '레드 라이트' 등 다수의 히트곡을 통해 그룹의 인기를 견인했으며, 무대 위에서 보여준 밝고 독보적인 분위기로 자신만의 존재감을 드러냈다.

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가수 활동과 함께 연기에도 꾸준히 도전했다. 드라마 '아름다운 그대에게'를 비롯해 영화 '해적: 바다로 간 산적', '패션왕' 등 다양한 작품에 출연하며 배우로서의 가능성을 보여줬다. 그러던 2015년 팀을 탈퇴한 뒤에는 배우로 활동 영역을 넓히며 새로운 행보를 이어갔다.

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그러나 화려한 활동 이면에서 고인은 악성 댓글로 인한 고통에도 시달려야 했다. 설리는 생전 자신의 생각과 일상을 솔직하게 드러내며 대중과 소통했지만, 이를 둘러싼 일부의 무분별한 비난과 악성 댓글은 끊이지 않았다. 고인의 사망 이후 온라인상 악성 댓글의 심각성을 지적하며 이를 근절해야 한다는 목소리가 사회 전반으로 확산했다. 연예인을 향한 악성 댓글과 온라인상 혐오 표현을 둘러싼 논의도 다시금 수면 위로 떠올랐다.

이후 포털사이트의 연예 뉴스 댓글을 둘러싼 논의 역시 이어졌다. 카카오는 2019년 연예 뉴스 댓글 서비스를 폐지했으며, 이듬해인 2020년에는 다음과 네이버가 연예 뉴스 댓글을 없애는 등 온라인 댓글 문화에도 변화가 나타났다. 고인의 안타까운 죽음은 악성 댓글이 개인에게 미칠 수 있는 영향과 온라인 공간에서의 책임 있는 소통에 대해 돌아보는 계기가 됐다.

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지난 2023년 11월 열린 부산국제영화제에서는 설리의 유작인 다큐멘터리 영화 '진리에게'가 공개돼 관심을 모았다. 작품은 배우이자 아티스트로 살아온 설리의 모습과 스물다섯 살 최진리, 그리고 대중에게 알려진 이름 뒤에 존재했던 한 사람의 생각과 고민을 인터뷰 형식으로 담아냈다.

'진리에게'는 설리가 일상에서 마주했던 다양한 고민과 생각을 솔직하게 전하며, 무대와 작품 속 모습만으로는 온전히 알기 어려웠던 고인의 내면을 들여다볼 수 있게 했다. 대중의 관심과 시선 속에서 살아갔던 설리가 어떤 질문을 품고 있었는지, 또 한 사람으로서 무엇을 고민했는지를 되짚게 한다는 점에서 의미를 더했다. 작품을 통해 고인의 생전 모습을 다시 마주한 관객들에게도 설리를 기억하고 추억하는 또 다른 계기가 됐다.

설리가 세상을 떠난 지 어느덧 7년이라는 시간이 흘렀다. 그가 남긴 음악과 작품은 여전히 대중 곁에 남아 있으며, 생전 보여준 솔직하고 개성 있는 모습 역시 많은 이들의 기억 속에 자리하고 있다.

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이날도 고인을 그리워하는 이들은 설리의 SNS를 찾아 추모의 마음을 전하고 있다. 시간이 흐른 뒤에도 게시물에 남겨진 댓글과 추억 어린 메시지들은 여전히 그를 기억하는 사람들이 있다는 사실을 보여준다.

누군가에게는 무대 위에서 환하게 웃던 가수로, 또 다른 누군가에게는 작품을 통해 다양한 얼굴을 보여준 배우로 기억되는 설리. 짧았던 생애에도 음악과 연기, 그리고 자신만의 색깔로 뚜렷한 흔적을 남긴 고인을 향한 그리움은 7년이 지난 지금도 이어지고 있다.