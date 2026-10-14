'정인이' 얼굴 공개한 '그알' PD, 6주기에 묘소 방문.."살았다면 초등학생 됐겠지"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 양부모의 학대로 숨진 정인이의 얼굴을 공개했던 SBS '그것이 알고 싶다' 전 PD가 정인이의 묘소를 찾아 6주기를 추모하며 먹먹한 마음을 전했다.

14일 이동원 PD는 정인이의 묘소를 찾은 사진과 함께 장문의 글을 게재했다.

이 PD는 "살아 있었다면 초등학생이 되었겠지"라는 문장으로 글을 시작했다. 그는 "아침 출근길에, 엄마 아빠 손을 잡고 쫑알거리며 학교에 가는 작고 귀여운 아이들을 보곤 한다"며 "그때마다 그 아이가 생각나더라. 아이도 살아 있었다면 올해 초등학교에 입학했겠지"라고 적었다.

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이어 "오늘은 아이의 6번째 기일"이라며 "기일을 챙기지 못할 것 같아 얼마 전 이른 아침, 잠시 틈을 내어 묘지에 다녀왔다"고 밝혔다.

묘소에서 마주한 풍경도 전했다. 이 PD는 "아이 이름으로 심은 나무가 어느새 훌쩍 자라 있더라. 반가우면서도… 참 많이 슬펐다"고 털어놨다.

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그러면서 기억의 의미에 대한 생각을 전했다. 그는 "언젠가 이런 말을 들은 적이 있다. 사람은 심장이 멈추는 순간이 아니라, 기억해 주던 이들에게 잊혔을 때 비로소 세상에서 사라지는 거라고"라며 "그 아이에겐 기억해 줄 가족이 없다"고 적어 안타까움을 자아냈다.

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이어 "아이가 이 세상에 잠시 살았다는 게 오래오래 기억되길 바라는 마음으로 올해도 이 글을 남긴다"며 "바쁘시더라도 오늘은 잠시 시간을 내어 아이를 위해 기도해 주시면 감사하겠다"고 당부했다.

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끝으로 이 PD는 "우리가 지켜 주지 못한 아이가 천국에선 마음껏 행복하길"이라는 바람과 함께 "그 아이의 이름은 정인입니다"라고 강조했다. 글 말미에는 정인이의 이름과 함께 '2019.6.10. - 2020.10.13.'이라고 적어 추모의 뜻을 더했다.

정인이는 양부모의 지속적인 학대를 당한 끝에 2020년 10월 13일 생후 16개월의 나이로 세상을 떠났다. 이 사건은 아이가 겪은 참혹한 피해와 이를 막지 못한 사회적 책임을 둘러싸고 큰 공분을 일으켰다.

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이후 SBS '그것이 알고 싶다'는 2021년 1월 정인이 사건을 다룬 '정인이는 왜 죽었나, 271일간의 가해자 그리고 방관자'와 '정인아 미안해, 그리고 우리의 분노가 가야 할 길' 편을 방송하며 정인이의 얼굴이 담긴 사진과 영상을 공개했다. 방송은 아동학대의 잔혹성과 함께 사건을 둘러싼 사회적 책임을 조명했다.

그러나 방송 이후 시민단체 '정치하는엄마들'은 아동학대처벌법상 보도금지의무 위반 혐의로 이 PD를 고발했다. 검찰은 2023년 6월 이 PD에게 기소유예 처분을 내렸다. 이에 이 PD는 해당 처분이 평등권과 행복추구권을 침해한다며 헌법소원을 청구했다.

헌법재판소는 약 2년간의 심리 끝에 지난해 12월 이 PD의 행위가 '정당행위'에 해당한다고 판단하고 기소유예 처분을 취소했다. 당시 헌재는 "해당 방송은 아동학대 범죄의 잔혹성을 고발하고 가해자의 엄벌을 촉구하며 재발 방지와 예방 방안을 공론화하려는 공익적 목적에서 제작됐다"며 "언론의 자유라는 기본권 행사로서의 의미도 가진다"고 설명했다.

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다음은 이동원 PD SNS글 전문

살아있었다면 초등학생이 되었겠지요.

아침 출근길에,

엄마 아빠 손을 잡고

쫑알거리며 학교에 가는

작고 귀여운 아이들을 보곤 합니다.

그때마다,

그 아이가 생각나더라고요.

아이도 살아있었다면,

올해 초등학교에 입학했겠지요.

오늘은

아이의 6번째 기일입니다.

기일을 챙기지 못할 것 같아

얼마 전 이른 아침,

잠시 틈을 내어 묘지에 다녀왔습니다.

아이 이름으로 심은 나무가

어느새 훌쩍 자라 있더라고요.

반가우면서도... 참 많이 슬펐습니다.

언젠가 이런 말을 들은 적이 있습니다.

사람은 심장이 멈추는 순간이 아니라,

기억해주던 이들에게 잊혀졌을 때,

비로소 세상에서 사라지는 거라고요.

그 아이에겐,

기억해 줄 가족이 없습니다.

아이가

이 세상에 잠시 살았다는 게

오래오래 기억되길 바라는 마음으로

올해도 이 글을 남깁니다.

바쁘시더라도,

오늘은 잠시 시간을 내어

아이를 위해 기도해주시면 감사하겠습니다.

우리가 지켜주지 못한 아이가

천국에선 마음껏 행복하길.

그 아이의 이름은 정인입니다.

정인

2019.6.10. - 2020.10.13.

#정인아미안해