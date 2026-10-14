풍자, 코만 5번...반복된 성형수술 부작용 심각 "흉살 생겨 숨쉬기 불편"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 풍자가 성형수술을 받은 뒤 여러 부작용을 겪고 있다고 밝혔다.

13일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '최근 수술한 성형 최초공개부터 부작용까지 성형비로 아파트 한 채 값 날린 사람들의 성형토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 풍자는 성형수술 후 겪고 있는 부작용에 대해 "코 수술을 5번 하니까 안에 흉살이라는 게 생긴다. 그래서 숨 쉬는 게 좀 불편하다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "눈 같은 경우는 쨀 수 있는 곳을 다 째니까 안구건조증이 너무 심하게 온다"고 말했다. 또 "이마는 비가 오면 아프고 쑤신다. 약 먹는 두통이 아니라 머리가 물이 찬 것처럼 무거워지고 아프다"고 털어놨다.

추운 날씨에는 코와 턱의 감각이 둔해진다고도 밝혔다. 풍자는 "추워지면 코가 내 코가 아니다. 턱도 감각이 없어서 밥 먹을 때 흘리는데 모른다"며 "턱 쪽 수술을 많이 하면 송곳니 위에 잇몸에 음식이 찬다. 그래서 손으로 직접 빼야 한다"고 설명했다.

Advertisement

최근 40kg까지 감량한 후 미니 거상, 이중턱 근육 묶기 수술을 받았다는 그는 "단점이 하늘을 볼 때 제대로 못 본다. '고개 드세요'라고 하면 고개가 아니라 상체가 넘어간다"고 말했다.

Advertisement

풍자는 여러 부작용을 겪으면서도 더 성형하고 싶은 부위가 있다고 밝혔다. 그는 "다이어트와 관련된 건데 진짜 안 되는 게 몇 개가 있더라. 살 때문에 골격이 늘어지니까 흉통이 안 줄어든다"고 털어놨다. 이어 "흉통 줄이는 수술이 있다고 들었다. 옛날처럼 갈비뼈 빼는 방식은 아니다. 흉통 줄이는 수술이 괜찮다고 생각했다"고 말했다.

Advertisement

또 "요즘에 살 빠지니까 팔뚝살이 늘어나기 시작한다. 그런데 팔뚝 거상이 있다. 지방흡입하고 절개하는 거라 흉터가 있긴 한데 흉터도 이제는 신경 많이 안 쓴다"며 "팔뚝이 (변화가) 드라마틱하다고 해서 지금 당장은 아니고 조금 더 살 빼면 팔뚝 거상 정도는 생각은 있다"고 전했다.

그러나 풍자는 성형수술을 조장하려는 의도가 아니라고 거듭 강조했다. 그는 "부작용도 있고 흉터가 남거나 수술 결과가 좋지 않을 수도 있다. 통증도 감수해야 한다"며 "모든 선택과 결과는 본인의 책임이다. 누구도 탓하지 않고 이 모든 점을 감당할 수 있을 때 해야 한다. 다른 사람의 말만 듣고 결정한 뒤 원망할 거라면 하지 말아야 한다"고 조언했다.

Advertisement

한편 풍자는 이날 지금까지 받은 성형수술 비용에 대해 "최소 1억5000만 원은 되지 않을까 싶다"고 밝혔다.