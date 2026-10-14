'이병헌♥' 이민정, 초5 아들 사교육은 농구·수학뿐.."아직 아무것도 안 해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이민정이 아들 준후 군이 농구와 수학 외에는 별도의 사교육을 받지 않고 있다고 밝혔다.

13일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정 초딩아들 용돈 정하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이민정은 아들 준후 군이 하굣길에 자주 들르는 편의점으로 향하던 중 주변을 둘러보며 "여기에 학원이 정말 많은 것 같다"고 말했다.

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제작진이 준후 군도 학원에 다니는지 묻자 이민정은 "농구랑 수학 하나 다니는 것 말고는 자기 스케줄이 생기면 하려고 아직 아무것도 안 하고 있긴 하다"며 "아직은 좀 적응도 하고 해야 되니까"라고 답했다.

그러면서 "준후가 저번에 드럼을 배우고 싶다고 했다. 그래서 내가 '응, 괜찮아'라고 했다"며 웃었다.

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이에 제작진이 "드럼 멋있을 것 같다"고 하자 이민정은 "물론 배워놓으면 너무 좋을 거 같긴 한데 집에서 연습할 수도 없고 힘들지 않겠냐"며 층간소음을 걱정하는 모습을 보였다.

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한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.