서정희, 유방암 투병 중 15차례 혈뇨→가슴 전절제·복원 수술 "지금도 부작용 有"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 서정희가 유방암 투병 중 혈뇨가 반복돼 죽음의 공포를 느꼈던 순간과 전절제·복원 수술을 거친 과정을 털어놨다.

13일 유튜브 채널 'GOODTV'에는 '이혼과 암 투병까지 서정희가 무너진 순간에도 놓지 않았던 것'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 서정희는 "동네 목욕탕에서 우연히 멍울을 발견한 뒤 병원에 다니기 시작했다"며 유방암을 처음 발견했던 순간을 떠올렸다.

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이어 "항암 치료를 받으면서 너무나 많은 일을 겪었다. 치료 과정이 정말 힘들었다"며 "머리카락이 모두 빠지고 손톱과 발톱이 까맣게 변했다. 피부도 어두워지고 눈썹까지 다 빠졌다. 투병하면서 모든 것을 잃고 건강도 잃어갔다"고 털어놨다.

서정희는 투병 중 죽음의 문턱을 마주하기도 했다고. 그는 "기독교 방송 출연을 약속한 날이었다. 새벽에 일어나서 가야 하는데 그날 저녁부터 혈뇨가 나왔다. 15차례 정도 피를 계속 쏟았다"며 당시를 떠올렸다.

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그러나 자는 딸을 깨우고 싶지 않은 마음에 혼자 고통을 견뎠다는 서정희는 "아침에 딸한테 전화해서 병원을 가게 됐다"며 "다행히 면역이 너무 약해서 염증에 대한 반응이었던 거다. 오히려 피를 쏟아낸 게 내게는 좋았던 거였다. 그때 살았다 싶었다"고 말했다.

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서정희는 유방암 1.5기에 발견했지만 가슴 전체로 종양이 퍼져 전절제 수술을 받았다고 밝혔다. 그는 "남자처럼 가슴이 없는 상태여서 수술한 가슴에 확장기를 삽입해 피부를 늘리는 과정을 거쳤고, 복원 수술도 받아야 했다"고 설명했다.

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그러면서 "유두도 없어 살을 묶어 모양을 만드는 과정이 있었다"며 "나는 자연산과 인공, 두 개가 존재하는 가슴이라고 농담하기도 한다"고 담담하게 말했다.

현재도 수술 후유증은 남아 있다고 밝혔다. 서정희는 "이 과정까지 잘 견뎌냈지만 지금도 여러 부작용이 있다"며 "피부 안쪽 조직이 완전히 절제된 상태라 팔에 신경통 증세가 생길 때는 많이 힘들다"고 털어놨다.

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이어 현재 건강 상태에 대해서는 "유방암 4년 차다. 1년만 더 버티면 완치 판정을 받는다"며 "지금은 아주 건강하다. 계속 검사받고 약도 먹고 있지만 생활에는 어떠한 불편함도 없다"고 전했다.