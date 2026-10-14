악뮤, 15만원 시야제한석에 시각장애인 팬 초대.."생애 첫 콘서트" 뭉클한 후기

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[스포츠조선 조윤선 기자] 악뮤(AKMU)가 공연 관람이 쉽지 않은 시각장애인 등 취약계층 팬들을 단독 콘서트에 초대했다.

악뮤는 지난 9일부터 11일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트 '2026 소문의 낙원'을 개최했다. 3회 모두 전석 매진을 기록했으며, 회당 약 1만 명씩 사흘간 총 3만 명의 관객이 공연장을 찾았다.

이번 공연은 360도 원형 무대와 사막을 배경으로 한 뮤지컬 같은 연출로 화제를 모았다. 여기에 라이브 밴드의 풍성한 사운드와 다채로운 볼거리를 더해 한 편의 작품 같은 무대를 선사했다.

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악뮤는 공연을 화려하게 채우는 동시에 의미 있는 나눔도 실천했다. 매회 취약계층 관객 100명씩, 사흘간 총 300명을 무료로 초청했다. 전석이 매진된 상황에서도 평소 공연을 접하기 어려운 이들을 위한 좌석을 별도로 마련한 것이다.

특히 15만 원 상당의 시야제한석 일부를 시각장애인 팬들에게 제공한 사실이 알려져 훈훈함을 더했다. 무대와 연출을 눈으로 감상하기 어려운 관객들도 현장에서 악뮤의 음악과 라이브를 즐길 수 있도록 했다.

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공연 이후 SNS에는 초청받은 관객이 작성한 것으로 보이는 후기도 올라왔다. 해당 관객은 "정말 감사하고 황송하게도 악뮤 콘서트의 시야제한석을 그냥 비워두지 않고 우리 시각장애인분들을 초대해 주셨다"고 밝혔다. 또 생애 처음으로 가수의 콘서트를 관람했다며 감사의 마음을 전했다.

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악뮤는 데뷔 전부터 기부와 봉사활동을 이어왔다. 2013년에는 세브란스 병원 심장병 환자 후원의 밤 공연을 펼쳤으며, 이후에도 지속적인 지원을 통해 환자와 가족들에게 힘을 보탰다.

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2023년부터 2024년까지 진행한 전국투어에서는 자립 준비 청년 110명을 초청해 문화 경험 확대와 정서 지원에 힘을 보탰다. 이 밖에도 서울대학교 어린이병원을 찾아 환아들을 위한 작은 음악회를 열고, 순천의 한 보육원을 깜짝 방문해 아이들에게 공연을 선물하기도 했다.

2024년에는 데뷔 10주년을 맞아 사단법인 푸른아시아와 세브란스병원, 한국청소년상담복지개발원에 총 1억 4,100만 원을 기부했다.