에이티즈 산·우영, 커플 타투에 뽀뽀 해프닝…"진짜 사귀는 줄 알더라"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 에이티즈 산과 우영이 커플 타투까지 새긴 남다른 우정에 "진짜 사귀는 줄 안다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

지난 13일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 에이티즈 우영과 산이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

영상 속 우영은 산과 함께 새긴 커플 타투에 대해 "내가 먼저 하자고 했다. 스페인어로 '관에 들어가기 직전까지 친구다'라는 의미가 있다"라고 설명했다.

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산은 "우영이와 성격 자체가 되게 잘 맞는다. 한번도 싸운 적이 없다"라면서 "내 몸에 타투 딱 하나 있는데 우영이랑 같이 한 타투다. 한 번도 후회한 적이 없다"라고 남다른 우정을 자랑했다.

이어 산은 "둘이 너무 가깝게 지내고 타투도 하고 하니까 정말 우리를 연인 사이로 오해하는 분도 계신다"라며 "요즘은 많이 열려있는 시대지 않나. 우리가 진짜 사귀는 줄 아셔서 팬분들이 '둘만의 세상이다'라고 이야기하시더라"라고 말했다.

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이를 들은 장도연은 "시간이 지나서 아내나 연인이 타투 지우라고 하면 어떻게 할 거냐"라고 물었다. 그러자 우영은 망설임 없이 "그럼 아내나 애인 안 만난다"라고 말했다.

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산은 우영의 단호한 대답에 당황하면서도 "그런 신념을 가진 사람이랑 안 만날 것 같다"라고 말했다. 이어 우영을 향해 "너의 마치 '나밖에 없다. 난 너 없으면 안 된다'는 듯 말을 이상하게 했다"라고 지적해 웃음을 더했다. 그러자 우영은 산에게 "난 너 없으면 안 된다"라면서 "내가 올바른 길로 갈 수 있게 도와주는 친구기 때문"이라고 해명했다.

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이후에도 우영은 "나는 산이 좋다"라고 거듭 애정을 드러냈다. 이를 놓치지 않은 장도연은 "그렇게 좋아하는 산이한테는 뽀뽀하냐"라고 장난스럽게 물었다. 앞서 우영은 어머니의 손을 잡고 다니는 것은 물론, 사랑한다고 말하고 뽀뽀도 하는 등 애교 넘치는 아들의 면모를 공개한 바 있다.

그러자 우영은 "옛날에 했다가 얼굴 맞을 뻔했다"라고 솔직하게 말했다. 이에 산은 "바로 꽂을 뻔했다"라면서 어퍼컷 포즈를 취해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com