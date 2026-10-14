에이티즈 산, 밀라노서 여성과 포착된 이유 "못된 사람들이 몰래 따라와"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]그룹 에이티즈 산이 이탈리아 밀라노에서 불거진 열애설의 전말을 직접 밝혔다.

지난 13일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹 예능 '살롱드립'에는 에이티즈 우영과 산이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

영상 속 산은 "밀리노에서 오늘 들어왔다"라고 최근 일정을 언급했다. 그러자 장도연은 "오늘 아침 뉴스에 '에이티즈 최산, 밀라노 열애설 직접 해명'이라고 떴더라"며 "'오늘 녹화인데 하필' 이라고 했다"라고 말했다.

Advertisement

앞서 산은 최근 패션 관련 일정으로 이탈리아 밀라노를 방문했다가 현지에서 한 여성과 길거리를 걷는 모습이 포착돼 뜻밖의 열애설에 휩싸인 바 있다.

이에 대해 산은 "관계자분과 휴대폰 케이스 사러 가는 게 찍혔더라"라면서 "못된 사람들이 몰래 따라와서 찍더라"면서 당시 상황을 설명했다.

Advertisement

이어 산은 "성공하면 그런가 보다"라며 너스레를 떨었다. 그는 "주변에서 다 그렇게 이야기하시더라. '산아, 성공하면 그런가 보다'라고 하셨다"라고 하자, 장도연은 "유명해서 생긴 에피소드"라고 덧붙이며 상황을 유쾌하게 풀어냈다.

Advertisement

한편 산의 열애설이 불거지자 당시 소속사 측은 "영상 속 여성분은 밀라노 브랜드 관계자로 필요 물품을 구매하러 가던 중이었다"라며 "단둘이 있는 것이 아닌, 현지 경호원과 매니저도 함께 있었다"라고 해명하며 해프닝으로 일단락됐다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com