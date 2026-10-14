윤진이, 금융맨 ♥남편 승진에 웃음꽃…"월급 오르고 부족함 없다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 윤진이가 승진으로 월급이 오른 남편을 언급하며 현재의 삶에 만족감을 드러냈다.

13일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 "윤진이가 쏜다! 남편 생일 파티 DAY"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 윤진이는 "추석 때 음식 하면서 물가가 올랐다는 걸 느꼈다"라고 말했다. 이에 남편은 "우리 월급은 그렇게 오르지 않는데 물가는 오른다"라고 하자, 윤진이는 "오빠는 승진해서 월급이 올랐지 않냐"라고 했다. 그러자 남편은 "평균적으로"라고 덧붙였다.

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윤진이는 "월급도 많이 오르고 좀 많이 벌고 돈이 좀 많이 있으면 대인배가 될 것 같다"라며 웃었다. 이를 들은 남편은 "마음에 여유가 생긴다"라고 공감한 뒤 "마음의 여유가 있고 체력의 여유가 있으면 화가 안 난다. 근데 정신적인 피로가 생기면 화가 나고 예민해진다"라고 설명했다.

또한 부부는 현재의 삶과 행복에 대한 생각을 나눴다.

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남편은 "나는 다 가진 것 같다"라면서 현재의 삶에 만족감을 드러냈다. 그는 "안 가져도 된다. 우리가 뭘 더 이상 갖고 그런다고 해서 행복하진 않다. 의미 없다. 그때뿐이다"라면서 "사소한 걸로 자존심 부리지 않는다"라고 말했다. 그러면서 "가족끼리 행복하게 건강하게 사는 게 중요하다"라며 중요한 건 물질이 아니라 가족의 행복이라고 전했다.

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이에 윤진이도 "맞다. 안 싸우고"라고 공감한 뒤 "솔직히 말하면 부족한 게 없는 것 같다"라며 역시나 지금의 삶에 만족하는 모습을 보였다.

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한편, 윤진이는 지난 2022년 금융계 종사자와 결혼해 슬하 두 딸을 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com