'하시4' 김지영, 시부모님 파격적인 육아 지원…"500m 거리로 이사 오셔"

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[스포츠조선 정안지 기자] '하트시그널4' 김지영이 손녀를 위해 집에서 500m 거리로 이사 온 시부모님에게 감사의 마음을 전했다.

13일 유튜브 채널 '김지영'에는 "엄마가 됐지만 나도 놓치고 싶지 않아서. 중심잡기"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 김지영은 "요즘 출산 후 회복에 초점을 맞춰 운동을 하고 있다"라면서 필라테스를 통해 몸을 회복해 나가는 모습을 보여줬다.

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운동 후 집으로 향하던 김지영은 이삿짐 차를 발견하고 관심을 보였다. 알고 보니 시부모님이 김지영 집 근처로 이사를 오신 것.

김지영은 자막을 통해 "정말 감사하게도 시부모님이 우리 집에서 500m 거리에 이사를 와주셨다"라고 밝혔다. 이어 "오로지 딸 슬이를 위해 우리의 부탁을 기꺼이 들어주신 두 분"이라면서 "부모님의 사랑이 얼마나 크고 깊은지 감히 가늠조차 못 하겠다"라면서 덧붙였다.

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김지영은 손녀를 위해 기꺼이 거처를 옮긴 시부모를 향한 감사의 마음을 선물로 전했다. 시부모님에게 이사 선물로 식탁을 선물한 것. 시어머님의 취향을 고려해서 고심 끝에 고른 테이블이었다. 김지영은 "어머님과 가서 골랐다. 실물이 더 예쁘다"라며 만족감을 드러냈다.

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한편, 김지영은 지난 2023년 방송된 채널A '하트시그널4'에 출연해 얼굴을 알렸다. 지난 2월 6세 연상 사업가 윤수영과 결혼했으며, 같은 해 7월 첫딸을 출산했다. 김지영은 현재 SNS와 유튜브 채널을 통해 출산 과정과 육아 일상 등을 공유하며 소통 중이다.

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anjee85@sportschosun.com