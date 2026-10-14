김범, 김용지 결혼식 사진 올리며 "새로운 가족"…알고 보니 깜짝 임신 '성별은 딸'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김범이 김용지의 결혼식 현장을 공개하며 남긴 한마디가 눈길을 끌고 있다. 김용지가 결혼과 함께 깜짝 임신 소식까지 전한 가운데, 김범이 언급한 '새로운 가족'의 의미에 관심이 쏠린다.

김범은 13일 자신의 SNS에 "We have a new family member(우리에게 새로운 가족이 생겼다)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 지난 11일 열린 김용지의 결혼식에 참석한 배우들의 모습이 담겼다. 한옥을 배경으로 마련된 피로연 자리에는 김범을 비롯해 이동욱, 조보아, 류경수, 황희 등이 모여 화기애애한 분위기를 자아냈다.

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특히 이들은 tvN 드라마 '구미호뎐' 시리즈를 통해 인연을 맺은 배우들이다. 작품이 끝난 뒤에도 김용지의 결혼식에 함께 참석하며 끈끈한 우정을 과시했다.

눈길을 끄는 건 김범이 사진과 함께 남긴 '새로운 가족'이라는 표현이다. 단순히 김용지의 결혼으로 새로운 식구가 생겼다는 의미로 볼 수 있지만, 김용지가 결혼식에서 2세 소식까지 전했다는 사실이 알려지면서 해당 문구에도 관심이 모인다.

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앞서 스타뉴스는 김용지가 지난 11일 서울 모처에서 일본인 비연예인 남성과 비공개 결혼식을 올렸으며, 결혼식 후 진행된 피로연에서 임신 사실을 깜짝 발표했다고 보도했다.

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특히 김용지는 참석자들 앞에서 태아의 성별을 공개하는 '젠더리빌' 이벤트까지 진행한 것으로 전해졌다. 뱃속 아이의 성별은 딸로, 현장에 있던 동료 배우들과 하객들도 함께 축하한 것으로 알려졌다.

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이에 김범 역시 결혼식 현장에서 김용지의 임신 소식을 접한 뒤 '새로운 가족'이라는 표현을 사용한 것 아니냐는 해석이 가능하다. 다만 해당 문구가 김용지의 남편을 의미하는지, 태어날 아이까지 염두에 둔 것인지는 확인되지 않았다.

한편 김용지는 지난 13일 자신의 SNS에 "저는 이제 유부입니다. 축하해주셔서 감사합니다"라는 글을 올리며 결혼 소감을 직접 전했다.

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김용지는 2018년 tvN 드라마 '미스터 션샤인'으로 연기 활동을 시작했으며, '더 킹: 영원의 군주', '구미호뎐', '썸바디', '구미호뎐1938' 등에 출연했다. 결혼과 임신이라는 겹경사를 맞은 김용지를 향해 축하가 이어지고 있다.

olzllovely@sportschosun.com