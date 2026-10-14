'♥박위' 발목잡힌 송지은-잘나가는 한선화-3크릿, 엇갈린 시크릿 17주년[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 시크릿이 엇갈린 데뷔 17주년을 맞았다.

시크릿은 전효성 징거(정하나) 송지은 한선화로 구성된 4인조 그룹으로 2009년 데뷔, '샤이보이' '마돈나' '별빛달빛' '매직' 등의 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받았다. 그러나 한선화가 2016년, 송지은이 2018년 탈퇴하며 팀 활동은 잠정 중단했고 2021년 멤버 전원 소속사 TS엔터테인먼트를 떠나며 사실상 해체 상태가 됐다. 그러다 지난 6월 전효성 징거가 새 멤버 예빈을 받아들이며 3인조로 재결합했다. 이들은 새 소속사 RBW에서 새 앨범 '시크릿 플레버'를 발표하고 본격 활동을 개시했다.

그렇게 맞이한 데뷔 17주년. 하지만 멤버들의 운명은 크게 엇갈렸다.

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먼저 전효성 징거 예빈으로 구성된 2기 시크릿은 13일 공식 계정을 통해 자축 영상을 게재했다. 전효성과 징거는 "벌써 데뷔 17주년이다. 이렇게 새롭게 뉴 시크릿으로 완성된 저희를 지금까지 응원해주시는 팬분들께 감사하다"라고 말했다. 예빈은 "앞으로도 새롭게 예쁜 추억 만들어가면 좋겠다"고 전했다.

팀 탈퇴 후 배우로 전향한 한선화는 성공가도를 달리고 있다. 2021년 티빙 오리지널 '술꾼도시여자들'에서 한지연 역을 맡아 속 깊은 푼수 연기로 전성기를 열더니 영화 '영화의 거리' '창밖의 겨울' '교토에서 온 편지' 등의 독립영화에서는 섬세하고 담백한 감정 연기로 호평받으며 영화 배우로서도 입지를 다졌다. 이어 JTBC '놀아주는 여자' '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'의 흥행을 이끌고, 최근 배우들의 연기력과 작품성에 대한 호불호가 갈렸던 넷플릭스 '스캔들'에서조차 톡톡 튀는 연기력을 극찬받았다. 배우로서 전성기를 열고 있는 것이다.

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이처럼 한선화와 3인조 시크릿이 모두 각자의 길에서 기쁜 소식을 전하고 있지만 유독 아픈 손가락이 남았다. 바로 송지은이다. 팀의 메인보컬로 폭발적인 가창력으로 시크릿의 브라스 밴드 사운드를 완성했던 송지은은 팀 탈퇴 후 솔로 활동 및 연기 활동에 도전했다. 그리고 2024년 유튜버 박위와 결혼했다.

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그런데 결혼 후 예상치 못한 난관이 닥쳤다. 박위가 최근 자신을 도우려던 KTX 직원의 잘못을 꼬집는 취지로 CCTV 영상까지 공개했다가 역풍을 맞은 것이다. 장애를 극복하고 밝고 긍정적인 마인드를 전하는 박위의 콘텐츠를 응원했던 네티즌들은 그의 이중잣대에 큰 배신감을 느꼈고, 결국 과거 행적까지 파묘하기에 이르렀다. 이 과정에서 명절을 맞아 한 자리에 모인 박위 가족이 '수양딸' 윤소희를 며느리인 송지은보다 우선시하는 듯한 모습이 담긴 영상이 재조명 됐고, 결혼식에서 박위의 남동생이 일명 '배변 축사'를 하며 송지은을 무료 간병인 취급한 사건, 박위의 어머니가 송지은에게 헌옷을 선물했던 사건 등도 다시 한번 수면 위로 떠올랐다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com