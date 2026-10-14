윤남노, '이긴자로' 인증 "300만 원 썼는데 10개월간 1kg 빠져"

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[스포츠조선 이지현 기자] KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연한 '요리계의 이단아' 김풍과 윤남노가 거침없고 꾸밈없는 입담으로 맛깔스러운 웃음을 선사했다.

지난 13일(화) 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아') 330회에는 멀티테이너로 전방위 활약 중인 작가 겸 '쇼 셰프' 김풍과 최근 브랜드 대상 시상식에서 셰프 부문 대상을 받은 '대세 셰프' 윤남노가 출연해 '옥탑즈' 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재와 함께 풍성한 퀴즈 토크를 펼쳤다.

이날 오프닝부터 두 사람의 못 말리는 천적 관계가 웃음을 자아냈다. 두 사람은 '냉부해'에서 '사파' 김풍이 '정파' 윤남노에게 5연패 굴욕을 선사하고 있는 상황. 전문 셰프들을 위협하는 독보적 '사파' 김풍에 대해 '옥탑즈'가 요리 자격증 여부를 묻자, 김풍은 "정보처리기능사 자격증만 있다"라고 당당하게 밝혀 주변을 웃음바다로 만들었다.

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이어 윤남노는 뼈아픈 패배사를 털어놨다. 윤남노는 "처음엔 운이라 생각했고, 세 번째는 '뭐가 잘못되고 있나' 싶었다. 네 번째는 촬영 전날 떨리고 피하고 싶더니, 다섯 번째는 악마랑 싸우는 느낌이었다"라고 고백해 폭소를 자아냈다. 이에 김풍은 "잃을 게 없는 사람한테는 못 이긴다. 남노를 상대할 땐 비장의 필살기를 메모해 뒀다가 작정하고 쏟아부었다"라며 너스레를 떨었다.

한편 이날 옥탑방 퀴즈로는 '프랑스 바게트 품질 인증 기준', '덴마크 레스토랑 알케미스트의 요리 색상 결정 기준', '1963년 대한민국 최초 라면의 모습' 등이 출제돼 흥미를 더했다. 이와 함께 김풍과 윤남노의 파란만장한 과거사도 공개돼 귀를 사로잡았다.

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먼저 윤남노의 가슴 뭉클한 요리 입문기가 펼쳐졌다. 윤남노는 "어머니가 작은 냉면집을 하시던 중 암 판정을 받으셨다. 형과 누나는 사정상 가게를 맡을 수 없어 내가 14살 때 3개월간 냉면집을 직접 운영하며 생계를 이으려 요리를 시작했다"라고 전했다. 이어 어머니의 암 보험금으로 요리학원에 등록한 뒤 대회 장학금으로만 학업을 마치고, 돈을 벌기 위해 취사병 복무 중 육군본부에 탄원서까지 써가며 레바논 동명부대 파병을 자원해 매일 수백 인분의 배식을 책임졌던 치열한 시절을 회상해 보는 이의 마음을 찡하게 했다.

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김풍의 파란만장한 과거도 공개됐다. 1세대 웹툰 작가였던 김풍은 바리깡으로 직접 밀었던 파격적인 펑크족 헤어스타일 사진이 공개돼 옥탑즈를 경악하게 했다. 트위터에 올린 요리 사진이 계기가 되어 방송에 데뷔했던 김풍은 "처음 '냉부' 섭외가 왔을 때 전문 셰프들과의 대결이 부담스러워 잠을 못 잤다. 그래서 친한 사이인 장항준 감독에게 고민을 털어놨는데, 무조건 5만 원 더 달라고 하라더라"라며 시트콤 같은 비하인드를 털어놔 웃음을 안겼다.

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최근 레스토랑을 오픈하며 '초보 사장'이 된 윤남노의 현실 토크도 이어졌다. 윤남노는 "가게를 준비하며 6억 원을 대출받았다. 오픈 전에는 돈이 없어 아는 중식당 형들을 찾아가 '동냥밥 투어'를 다녔다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이에 질세라 김풍 역시 과거 홍대에서 운영하다 1년 반 만에 접은 카페 운영 흑역사를 소환했고, 절친 주우재는 "내가 그 카페를 가봤는데, 커피보다 괴식을 팔았고, 손님보다 원숭이 모양 조명이 더 많았다"라고 폭로해 배꼽을 잡게 했다.

그런가 하면 '먹는 걸 좋아하는 덕업일치 셰프'로 유명한 윤남노는 '옥탑즈'에게 라면을 직접 끓여주며 '윤남노표 라면 레시피'를 전격 공개했다. 이때 윤남노는 "마운자로에 300만 원을 썼는데 10개월 동안 1kg 빠졌다. 맞고 나서도 라면 3봉은 더 먹을 수 있을 것 같다"라고 호소했고, 김풍이 "너 사기당한 것 아니냐"라고 받아쳐 마지막까지 웃음을 선사했다.

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이처럼 맛깔스러운 웃음이 가득했던 '옥문아' 본 방송에 시청자들의 호응도 뜨거웠다. 각종 커뮤니티 및 SNS에서는 "김풍X윤남노 조합부터 웃음 보장임. 둘이 티키타카 너무 잘 맞는다", "김풍은 역시 입담이 남다르네. 토크가 쉴 틈이 없음", "윤남노 요리 인생 토크 너무 찡했다. 응원하게 됨", "게스트도 재밌고 옥탑즈 리액션도 좋아서 시간 가는 줄 몰랐음", "주우재 김풍한테 한마디씩 던지는 거 너무 웃김", "오늘 게스트도 웃긴데 MC들이 받아치는 게 더 웃겼다", "요돌 라면 레시피까지 오늘 회차 밥친구로 완벽했음" 등의 반응이 이어졌다.

옥탑방에서 펼쳐지는 도파민 폭발 수다와 퀴즈 전쟁 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'은 매주 화요일 오후 8시 30분에 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com