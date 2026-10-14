YG 칼 갈았다…베몬·트레저→5인조 보이그룹·4인조 걸그룹 데뷔

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[스포츠조선 백지은 기자] YG엔터테인먼트(이하 YG)가 칼을 갈았다.

YG는 14일 공식 블로그를 통해 아티스트 활동 계획을 공개했다. 양현석 총관 프로듀서가 직접 활동 계획을 알린 건 4월 말 인터뷰 영상 이후 5개월 만이다.

우선 YG는 하반기 베이비몬스터와 트레저를 출격시킨다. 베이비몬스터는 23일 디지털 싱글 '디저브', 내년 초 새 앨범을 발표한다. 베이비몬스터는 미니 3집 '춤'으로 '라이브 퍼포먼스 강자'로 인정받은데다 두 번째 월드투어 '춤'으로 5개 대륙 18개 도시에서 총 31회차 공연을 이어가며 글로벌 인기에 불을 붙이고 있다. 그런 이들이 공개할 새 음악에 대한 관심은 높을 수밖에 없다.

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양현석은 "슬로우 곡이지만 지금까지 발표한 그 어떤 곡보다 강렬한 에너지를 지닌 곡"이라며 "베이비몬스터만의 섬세한 보컬과 폭발적인 가창력이 어우러져 절정의 감정을 담아낸 곡으로, 팬 여러분께 깊은 감동을 전할 수 있기를 바란다"고 전했다.

트레저는 11월 2일 디지털 싱글 '쇼크'를 공개한다. 지난 6월 힙합 앨범 '뉴 웨이브'로 커리어 하이를 경신한 만큼, 기존의 힙합 사운드를 한층 강렬하게 업그레이드 시켰다. 양현석은 "트레저는 음악적 방향성에 가장 큰 변화를 주고 있다"며 "이번 신곡과 함께 2027년으로 이어질 트레저의 본격적인 2막 활동에 팬 여러분의 많은 기대와 응원 부탁드린다"고 전했다.

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무엇보다 관심을 받은 건 신인 론칭 계획이다. YG는 5인조 보이그룹과 4인조 걸그룹을 데뷔시킬 예정이다. 연말까지 녹음 작업을 진행하고 타이틀곡이 결정되는 대로 구체적인 데뷔 일정을 알릴 생각이다.

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양현석은 "트레저, 베이비몬스터와 함께 앞으로 YG의 미래를 이끌어갈 매우 중요한 아티스트들이기에 저 역시 최선의 노력을 기울이고 있다"고 소개했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com