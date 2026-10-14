강균성 "14세 연하 ♥유하진과 9년전 데이트→올 2월 다시 만나"

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[스포츠조선 이지현 기자] '전현무계획4'에 '먹친구'로 찾아온 강균성이 14세 연하 예비신부와의 운명적 러브스토리를 대방출한다.

16일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 16회에서는 전현무-곽튜브가 '먹친구' 김장훈-강균성과 함께 '천년고도' 경주의 숨은 미식 지도를 새롭게 그리는 현장이 펼쳐진다.

이날 전현무는 에밀레종(성덕대왕신종) 앞에서 "첫 끼는 국밥인데, 경주 사람들은 이 해장국을 먹는다고 한다"며 곽튜브를 이끈다. 곽튜브는 경주에 마지막으로 남은 53년 전통의 '묵 해장국' 노포에 들어서자마자 "왕릉뷰 식당은 처음"이라고 감탄한다. 이어 통창 너머의 압도적인 고분 풍경을 즐기고, 비밀 재료가 아낌없이 들어간 묵 해장국을 영접한다. 전현무는 곧장 코를 박다시피 하며 국물을 흡입한다. 이 모습을 본 곽튜브는 "어제 술 드셨냐?"고 농담해 웃음을 안긴다.

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배를 뜨끈하게 데운 뒤, 두 사람은 김장훈-강균성과 합류해 숲속에 자리 잡은 '들깨 칼국수' 맛집으로 발걸음을 옮긴다. 김장훈은 숲길을 걷던 중 감성에 젖어 "산길 걸어본 게 한 50년 만인 것 같다. 그때 중학생이었다"고 자신의 진짜 나이를 셀프 폭로한다. 이후 세 사람은 옛 대감님 집을 연상시키는 식당에 들어선다. 맛집 사장님은 전현무를 특히나 반가워하면서 "나도 연대 출신이야. 85학번!"이라고 동문 인증을 한다.

선배님의 뜨거운 환대도 잠시, 전현무는 "균성아, 어떻게 된 거니?"라며 곧바로 따끈따끈한 결혼 소식을 취조(?)한다. 강균성은 "올해 2월에 (다시) 만났다"며 예비신부인 걸그룹 연습생 출신 배우 유하진과의 운명적인 인연을 풀어놓는다. 또 그는 "사실 9년 전에도 데이트를 했었지만, 당시엔 14세라는 나이 차이가 부담이 좀 됐었다"고 솔직하게 밝히면서 결혼에 골인하게 된 '풀 스토리'를 들려준다.

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9년 전에는 망설였던 두 사람이 이번에는 '속전속결'로 결혼을 결심한 이유가 무엇인지는 16일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 경주 특집 먹트립에서 확인할 수 있다.

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한편 강균성과 유하진은 오는 10월 30일 서울 모처에서 결혼식을 올린다.

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olzllovely@sportschosun.com