"이선빈 남친이 이광수였어?"...9년 장기커플 몰라본 '거장항준'

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[스포츠조선 이지현 기자] SBS의 2026년 하반기 기대작 '거장항준'의 첫 게스트 이선빈이 가출 경험을 깜짝 고백하며 비밀 작업실을 뜨겁게 달군다.

오는 15일(목) 첫 방송되는 SBS의 신규 예능 '거장항준'(연출 이동원, 감유민/ 작가 김명정/ 공동제작 컨텐츠랩 비보)은 때론 찌질했고, 때론 비굴했지만 누구보다 찬란했던 장항준이 자전영화 '거장항준'에 톱배우들을 캐스팅하기 위해 펼쳐지는 은밀한 오디션으로, 거장 장항준과 스타들의 밀고 당기는 쫀득한 말맛 토크쇼가 기대를 모은다.

1회 게스트로 출격한 이선빈은 "고등학생 때 데뷔하려고 가출했다"라고 파란만장한 과거를 공개한다. 그는 "아르바이트로 모은 돈을 챙기고 편지를 남긴 채 오디션을 보러 천안에서 서울로 가출했다"라며 범상치 않았던 추진력을 드러낸다. 이어 오디션 끝에 신생 기획사에서 아이돌 연습생 과정을 거쳤다고 밝혀 눈길을 끈 가운데, 수준급의 노래 실력을 뽐내 감탄을 유발한다.

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그런가 하면, 이선빈과 이광수의 9년 차 열애 소식에 장항준과 김풍이 동공 지진을 일으킨다. 장항준이 "남친이 이광수? 처음 알았어"라며 입을 쩍 벌린 채 말을 잇지 못하자 이선빈은 "너무하신 거 아니에요? 저희 9년이나 만났는데!"라며 온몸으로 서운함을 드러내 폭소를 유발한다. 그러자 눈치를 보던 김풍이 "맞다. 나 들었어!"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다. 무려 9년 만에 연애 사실을 접한 장항준의 '뒷북 리액션'이 어떤 웃음을 안길지 기대를 모은다.

이어 유재명은 "둘이 같이 있는 모습을 보면 진짜 예쁘다"라며 이선빈-이광수 커플을 실물 직관한 따끈한 후기를 전한다. 이광수와도 자주 만나는 사이라고 밝힌 유재명의 애정 어린 증언에 이어 김풍까지 "두 분 진짜 잘 어울린다"라며 이선빈-이광수 커플을 칭찬하자, 이선빈은 여유로운 미소로 "감사합니다"라고 화답하는 동시에 연예계 대표 장수 커플의 면모를 과시하며 달달함을 내뿜는다고.

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이선빈이 직접 밝히는 고교 시절 가출 비하인드와 이상형 이광수를 쟁취한 추진력은 오는 15일 첫 방송되는 '거장항준'에서 확인할 수 있다.

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한편, SBS가 준비한 새로운 시네마틱 토크 예능 '거장항준'은 오는 10월 15일(목) 오후 9시 SBS에서 첫 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com