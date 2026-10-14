[인터뷰①]손호영 "솔로 데뷔 20주년, 이제 대학생…새로운 팬들에겐 '왜?' 물어봐"

사진제공=젬스톤이앤엠

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 손호영이 솔로 데뷔 20주년을 맞은 소감을 전하며, 여전히 성장 중인 가수로서의 고민을 털어놨다.

손호영은 최근 서울 마포 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "솔로 데뷔 20주년이 이제 조금 와닿는 것 같다"라며 " 그런데 오래된 20년 같지는 않다. 팬들과 이야기할 때도 아직 대학생 같은 위치인 것 같다. 이제 대학생이다"라며 웃었다.

지난 2006년 첫 정규앨범 'Yes'를 발표하며 솔로 가수로 데뷔한 손호영은 올해 솔로 데뷔 20주년을 맞았다.

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손호영은 "팬들과 소통하면서 항상 '갓 스무 살인데, 이제 시작이야'라는 이야기를 많이 한다. 저는 뭘 하나 할 때 오래 걸리는 타입이다. 습득할 때도, 발전할 때도, 준비할 때도 오래 걸리는 사람이다. 아직 더 완성해 나가는 길인 것 같다. 사람으로서, 인간으로서, 가수로서 모두 완성해 나가는 과정인 것 같다"고 말했다.

그룹 god 멤버로는 데뷔 28년 차에 접어든 손호영은 그룹과 솔로 활동의 차이점도 짚었다.

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손호영은 "god에서는 20%를 책임지고 열심히 하자고 했다. 어렵지만 가능한 일이었다. 그 부분만 채우면 됐다. 그런데 솔로는 그런 부분이 없고 100%가 다 저다"라며 "저는 제가 예민한 것도 알고, 완벽을 추구하는 것도 안다. 100% 만족을 만들고 싶은데 아무리 해도 안 되더라. 그러니까 거기에 스트레스를 받았다. god 때는 제 역할을 충실히 하면 되는 부분이 있어서 다른 것 같다"고 설명했다.

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god 팬덤과 솔로 팬덤의 차이에 대해서는 "god 팬층과 제 팬층이 비슷한데 다르다. 마음은 다 똑같고 비슷한데 성향이 조금 다른 분들이 있는 것 같다. 그걸 말로 설명하려니 어떻게 해야 할지 모르겠다"며 "god는 대중적으로 사랑해 주시는 것 같다. 그 큰 기둥에는 팬지오디가 계신다. 그런데 저는 확실히 제 팬분들의 힘이 크다"고 말했다.

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이어 "새로운 팬들에게 '왜 왔어?'라고 물어본다. 그러면 반대로 '오빠가 왜요?'라고 물어본다"며 웃었다.

특히 지난 20년을 돌아보며 자신의 성장 과정에 대해서도 이야기했다.

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손호영은 "살아봐야 제가 어떤 사람인지 알겠더라. 제가 어떤 걸 할 수 있고, 어떤 걸 좋아하는지도 알게 됐다"며 "첫 솔로 데뷔 때는 맨몸으로 노래 연습을 제일 많이 했을 때다. 그런데 음악이나 실력이 연습량에 비례하지 않더라. 그때는 몰랐다. 하면 되는 줄 알았다. 그랬던 제가 20년에 걸쳐 계단 하나 올라가듯이 늘어가는 것 같다"고 돌아봤다.

오랜 활동을 이어오며 가장 먼저 떠오르는 사람으로는 팬들을 꼽았다. 손호영은 "입에 발린 소리인지 모르겠지만 팬밖에 없다. 요즘에는 팬들과 대화할 기회가 많아서 도움이 많이 된다. '아직 해도 되는구나'라고 힘을 많이 받는다"고 고마움을 전했다.

이어 현재 자신의 음악에 만족하느냐는 질문에는 "어우, 아니다"라고 답하면서도 "그래도 20년 전의 저보다 많이 성숙해지지 않았나 싶다"고 덧붙였다.

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새로운 도전을 향한 열정과 걱정도 솔직하게 밝혔다.

손호영은 "원체 열정과 욕심이 많은 아이였다. 그 욕심과 열정을 조금 더 내려놓고 머리로 생각하면서 조금씩 성숙해 가는 것 같다"며 "지금도 실수를 많이 할까 봐 걱정한다. 걱정은 줄지 않는다. 걱정과 고민은 계속 커지는 것 같다. 팬들에게 실망감을 주고 싶지 않다"고 털어놨다.

손호영은 14일 오후 6시 솔로 데뷔 20주년 기념 디지털 싱글 '고 어라운드'를 발매한다. 이어 오는 31일과 11월 1일 서울 강서구 KBS아레나에서 단독 콘서트 '호라이즌'을 개최한다.