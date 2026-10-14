[인터뷰②]손호영 "5년 만의 솔로 컴백, 더 미루면 팬들에 실례라 생각"

사진제공=젬스톤이앤엠

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 손호영이 솔로 데뷔 20주년을 맞아 5년 만에 신곡을 발표하는 이유와 단독 콘서트 준비 과정을 밝혔다.

손호영은 최근 서울 마포 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "5년 만의 솔로 컴백, 더 미루면 팬들에게 실례라고 생각했다"라고 했다.

손호영은 14일 솔로 데뷔 20주년 기념 디지털 싱글 '고 어라운드'를 발매한다. 지난 2021년 발표한 '흘러가는 시간 속에서' 이후 약 5년 만에 선보이는 솔로 신곡이다.

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그간 신곡 발표까지 오랜 시간이 걸린 이유에 대해서는 "20주년이 됐을 때는 미루고 싶은 생각이 없었다. 이번만큼은 지나치지 말자고 생각했다. 이번에도 지나치면 팬들에게 실례가 되는 거라고 생각했다"고 말했다.

또 "몇 년을 어떻게 기다린 것도 아니고, 앨범을 준비하는 데 있어서 겁도 많고 예민한 편이다. 하고 싶은 욕심은 많은데 거기에 대한 준비가 안 돼 있으면 억지로 밀어붙이지 않는 것 같다"고 설명했다.

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이번 신곡에는 지난 20년간의 경험에서 얻은 메시지를 담았다. 손호영은 "가사를 쓰려고 했다. 나이도 있고, 세월도 있으니 가수와 잘 맞는 노래였으면 좋겠다고 생각했다"며 "절절한 사랑 이야기보다는 지나고 보니 괜찮더라는 생각이 많이 떠올랐다. 괜찮다고 해주고 싶었다. 그러다 보니 '돌아가도 돼. 다른 길을 선택해도 돼'라는 메시지가 나왔다"라고 설명했다.

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이어 "그래서 '고 어라운드'가 됐다. 저도 이 노래를 과거에 들어보고 싶었을 것 같다"고 밝혔다.

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곡의 장르에 대해서는 "조금은 가벼운 록 베이스의 팝이라고 생각해 주시면 될 것 같다. 들으면 기분이 좋아질 수 있고, 아침에 들어도 상쾌할 수 있는 팝이다. 언제 들어도 괜찮을 것 같은 노래를 하고 싶었다"고 소개했다.

특히 편곡 과정에서 과감하게 2절을 삭제했다고도 전했다. 손호영은 "들었을 때 아쉽다는 생각이 들지 않도록 집중했다. 편곡 과정에서 2절을 날려버렸다. 1절밖에 없는데 그래도 후렴이 있어서 2분 30초 정도 된다"며 "굳이 반복하지 않아도 되지 않을까 싶었다. 이 노래의 감성에는 꼭 2절이 필요하지 않을 거라고 생각했다. 2절에 마음에 드는 가사가 있었는데도 날렸다. 이지 리스닝의 느낌도 약간 있다"고 말했다.

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신곡에 담긴 위로의 메시지는 손호영이 오랜 시간 쌓아온 고민과도 맞닿아 있다.

손호영은 "제가 고민도 많고 생각도 많고 겁도 많다. 20년이지만 평생 그렇게 산 것 같다. 후회도 많이 한다. 그러다 보니 생각도 많아진다"며 "사람들과 상담하는 걸 좋아하는데, 모두가 각자 다른 고통이 있어도 지나면 괜찮다는 답이 자꾸 나온다. 그런 게 쌓여온 것 같다"고 털어놨다.

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신곡에 대한 god 멤버들의 반응을 묻자 "제가 절대 안 물어보는 사람들이 god 멤버들과 아버지다"라며 웃었다.

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이어 "좋은 소식이 있으면 친구들이나 주변 사람들과 나누고 싶지, 친형이나 친누나와 나누고 싶지는 않은 것처럼 조금 피하게 되는 부분이 있다. 좋은 소식이 있어도 가족에게 먼저 알리는 성향은 아니다"라고 했다.

그러면서 "멤버들은 좀 냉정하다. 좋은 것도 나쁘게 이야기하는 아주 안 좋은 습관이 있다"며 "너무 편해서 그런 것 같다. 장난기도 많다"고 덧붙였다.

신곡 발표에 이어 오는 31일과 11월 1일에는 서울 강서구 KBS아레나에서 솔로 데뷔 20주년 기념 단독 콘서트 '호라이즌'을 개최한다. 지난 2021년 '안녕? 손호영' 이후 약 5년 만의 단독 콘서트다.

손호영은 "지금까지 이야기한 걸 바탕으로 하면 오버하면 안 된다. 그래도 20주년 콘서트인데 20년 전 같은 퍼포먼스가 한두 개는 있어야 하지 않을까 하는 욕심이 있다"며 "무릎 수술을 한 지도 얼마 안 됐고, 나이가 드니까 고장이 난다. 그래도 그런 것과 상관없이 하고 싶다는 욕심이 있다"고 밝혔다.

이어 "그 안에서 새로운 걸 하고 싶다는 생각이 있어서 도전할 것 같다. 콘서트에서는 꼭 새로운 걸 하고 싶고, 팬들이 오래 기다린 마음을 알고 있기 때문에 그게 선물이 되지 않을까 싶다"고 전했다.

세트리스트는 솔로곡 위주로 구성할 계획이다. 손호영은 "제 개인 콘서트에서는 god 노래를 많이 부르지 않는다. 가능한 제가 했던 노래들 안에서 많이 하려고 한다"고 했다.

이어 "비중으로 따지면 god 노래는 10%, 많으면 20% 정도다. 팬들이 원하는 것도 제 노래를 많이 부르는 것이다. god 노래는 god 콘서트에서 해주고, 손호영 노래는 손호영 콘서트에서 해달라는 마음이다"라고 설명했다.

손호영은 14일 오후 6시 솔로 데뷔 20주년 기념 디지털 싱글 '고 어라운드'를 발매한다. 이어 오는 31일과 11월 1일 서울 강서구 KBS아레나에서 단독 콘서트 '호라이즌'을 개최한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com