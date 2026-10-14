흥행신화 PD도 0%대 굴욕...새 판 짠 남규홍 ‘계약결혼’ 아쉬운 초반 성적표 [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 흥행 신화를 만든 남규홍 PD가 새 판을 짰지만 아직 숫자는 기대만큼 따라오지 않는 분위기다. 연애 대신 결혼부터 시작하는 파격 포맷에 화제의 출연자까지 다시 불러모은 '계약결혼'이 방송 3회째에도 개별 채널 기준 0%대 시청률에 머물렀다.

KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼'은 결혼을 원하는 남녀가 계약을 맺고 실제 부부처럼 생활하며 결혼의 의미와 현실적인 파트너십을 확인하는 결혼 시뮬레이션 관찰 리얼리티다. '짝'과 '나는 SOLO'를 성공시킨 남규홍 PD가 이번에는 연애의 시작이 아닌 '결혼의 본질'을 들여다보겠다며 내놓은 신작이다. 남 PD는 방송 전 "결혼의 본질은 사랑이고 밥"이라며 기존 연애 예능과는 다른 현실적인 관계를 보여주겠다는 포부를 드러냈다.

포맷부터 꽤 세게 밀어붙였다. 출연자들은 처음 만난 순간부터 계약서를 작성하고 실제 부부처럼 같은 공간에서 생활한다. 같은 방에서 잠을 자고 생활비와 집안일, 부부 사이의 규칙까지 계약 조항에 담는 방식이다. 기존 '나는 솔로' 세계관에서 한 걸음 더 나아가 아예 '결혼 이후'를 먼저 체험하게 만든 것.

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출연진도 화제성 위주로 채웠다. 첫 커플로는 '나는 솔로' 16기 상철 강정환과 28기 영숙 정유진이 등장했다. 하지만 강정환의 출연 사실이 알려진 직후부터 과거 사생활 폭로전과 음담패설 논란이 다시 소환되며 시청자 반응은 엇갈렸다. 방송 전부터 "굳이 다시 출연시켜야 했느냐"는 비판이 나왔고 남 PD가 또다시 논란성 출연자를 화제성 카드로 활용하는 것 아니냐는 지적도 뒤따랐다.

방송이 시작된 뒤에도 잡음은 이어졌다. 첫 회에서는 강정환이 정유진과 식사를 준비하는 과정과 자녀관 등에 대해 보인 태도를 두고 일부 시청자들 사이에서 비판이 제기됐다. 제작진이 의도한 '현실 결혼'의 날것이 화제성을 만들기는 했지만, 동시에 출연자 보호와 편집 방식에 대한 기존 논란도 다시 따라붙었다.

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지난 12일 방송된 3회에서는 갈등이 한층 노골적으로 드러났다.

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강정환과 정유진은 영화를 보며 술을 마셨고 정유진이 먼저 잠든 뒤에도 강정환은 혼자 음주를 이어갔다. 술에 취한 상태에서 통화를 하는 모습까지 이어졌고 정유진은 남편의 음주 습관을 두고 속내를 드러냈다. 앞서 공개된 예고에서도 "정 떨어진다"는 반응까지 나오며 두 사람 사이의 긴장감이 부각됐다.

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또 다른 커플 최정현과 정민현에게서는 '담배 냄새' 문제가 불거졌다. 정민현은 함께 생활하는 과정에서 수건에서도 담배 냄새가 많이 난다고 털어놨다. 달콤한 신혼생활을 보여주던 두 사람 역시 생활 습관이라는 현실적인 벽과 마주하게 됐다.

제작진 입장에서는 분명 '결혼의 현실'을 보여주는 장면들이다. 남 PD가 방송 전 강조했던 것처럼 연애 단계에서는 쉽게 드러나지 않는 음주, 흡연, 생활 습관, 경제관념 등이 함께 살기 시작하자 곧바로 충돌하는 모습이 포착되고 있다.

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문제는 화제성이 시청률로 곧장 연결되지 않고 있다는 점이다. 첫 방송은 두 채널 합산 평균 시청률 1.3%, 분당 최고 1.6%를 기록했다. 제작진은 이를 두고 1%대를 넘긴 '쾌조의 출발'이라고 평가했고 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP10 시리즈' 1위에도 오르며 관심을 확인했다.

그러나 개별 채널로 보면 상황은 다르다. 1회와 2회 모두 KBS Joy와 MBC에브리원이 각각 0.6% 수준에 머물렀고 3회 역시 KBS Joy 0.8%, MBC에브리원 0.4%로 개별 채널 기준 1%를 넘지 못했다. 3회까지 전 회차가 0%대 시청률이다.

물론 케이블 채널 특성과 동시 편성, 넷플릭스 공개라는 시청 환경을 감안해야 한다. 실제 '계약결혼'은 국내 OTT에서 실시간 스트리밍이 제한돼 본방 접근성이 낮다는 분석도 나온다. 첫 방송 당시에는 시청자들이 유튜브 리뷰 라이브에 몰릴 정도로 온라인 반응은 적지 않았다.

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그럼에도 '나는 솔로'를 장기 흥행시킨 남규홍 PD의 신작이라는 점을 생각하면 현재 성적표는 다소 아쉽다. 파격적인 계약 조항, '나는 솔로' 인기 출연자 재등장, 첫날밤 동침부터 술·담배 갈등까지 이른바 '도파민' 요소는 충분히 넣었지만 아직 이를 고정 시청층으로 끌어들이지는 못한 모습이다.

특히 남 PD는 '나는 솔로'의 출연자 서사를 '나솔사계'로 확장한 데 이어 '계약결혼'까지 내놓으며 자신만의 연애 예능 세계관을 한 단계 넓혔다. 칼을 갈고 새 판을 짠 셈이지만 현재까지 결과는 '화제성은 있는데 시청률은 0%대'라는 다소 엇갈린 성적표다.

관건은 '논란'이 아닌 '관계의 힘'으로 시청자를 붙잡을 수 있느냐다. 만취와 흡연, 생활 습관 충돌만 반복될 경우 기존 '나는 솔로'와 무엇이 다른지에 대한 의문이 커질 수 있다. 반대로 남 PD가 강조한 '결혼의 본질'이 본격적으로 드러난다면 반등 여지도 남아 있다.

남규홍 PD가 연애 예능 흥행 공식을 다시 한번 증명할지 아니면 '계약결혼'이 화제성만 남긴 실험으로 끝날지 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com