디카프리오 맞아?…'배불뚝' 몸매로 '♥23세 연하' 여친과 해변 데이트

토비 맥과이어(왼쪽)와 레오나르도 디카프리오. 사진출처=TMZ, 백그리드

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[스포츠조선 이지현 기자] 할리우드 배우 레오나르도 디카프리오(51)가 23살 연하 모델 여자친구와 하와이 해변에서 포착됐다. 특히 상의를 벗은 채 물놀이를 즐기는 모습에서 이전과 달라진 몸매가 눈길을 끌었다.

미국 연예매체 TMZ 등에 따르면 디카프리오는 지난 주말 하와이 라나이섬에서 연인인 이탈리아 출신 모델 비토리아 세레티(28)와 휴가를 즐겼다. 현장에는 절친한 배우 토비 맥과이어(51)를 비롯해 할리우드 스타들이 함께했다.

공개된 사진 속 디카프리오는 상의를 벗은 채 바닷물에 몸을 담그고 여유로운 시간을 보내고 있다. 과거 영화에서 보여줬던 날렵한 모습과 달리 배가 볼록하게 나온 자연스러운 중년의 체형이 시선을 사로잡았다.

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함께 물놀이를 즐긴 맥과이어 역시 비슷한 모습이었다. 영화 '스파이더맨'에서 날렵한 히어로로 활약했던 그 역시 세월의 흐름을 실감하게 하는 편안한 몸매로 눈길을 끌었다.

디카프리오와 23살 연하 연인 세레티의 동반 휴가도 관심을 모았다. 두 사람은 2023년 처음 열애설이 불거진 이후 3년 넘게 만남을 이어오고 있다. 디카프리오는 그동안 자신보다 나이가 어린 모델들과의 열애로 여러 차례 화제를 모았으며, 세레티와도 공개 행사와 휴가지 등에서 함께하는 모습이 포착됐다.

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이번 하와이 방문에는 특별한 이유가 있었다. 바로 맥과이어의 전처이자 주얼리 디자이너인 제니퍼 마이어의 재혼식이었다.

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마이어는 지난 주말 하와이 라나이섬의 포시즌스 리조트에서 억만장자 사업가 제프 오군레시와 결혼식을 올렸다. 특히 전남편인 맥과이어가 직접 결혼식 주례를 맡아 화제를 모았다.

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맥과이어와 마이어는 2007년 결혼했으나 2016년 별거에 들어갔다. 이후 올해 9월 법적으로 이혼 절차를 마무리했다. 두 사람 사이에는 딸 루비(19)와 아들 오티스(17)가 있으며, 자녀들도 이번 결혼식에 참석한 것으로 알려졌다.

결혼식에는 아마존 창업자 제프 베이조스와 아내 로런 산체스를 비롯해 배우 커트니 콕스, 케이트 허드슨, 패션 디자이너 레이철 조 등 유명 인사 약 200명이 참석한 것으로 전해졌다.

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한편 디카프리오는 영화 '타이타닉', '인셉션', '더 울프 오브 월 스트리트', '레버넌트: 죽음에서 돌아온 자' 등으로 세계적인 명성을 얻었다. 맥과이어와는 오랜 기간 우정을 이어왔으며, 영화 '위대한 개츠비'에서도 함께 호흡을 맞췄다.

olzllovely@sportschosun.com