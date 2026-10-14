[인터뷰③]손호영 "god 숙소, 열악했지만…요즘 K팝 후배들 대단하고 부러워"

사진제공=젬스톤이앤엠

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 god 손호영이 세계 무대에서 활약하는 K팝 후배들을 향한 존경심을 드러냈다.

손호영은 최근 서울 마포 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "god 열악한 숙소 생활이 우리 색 만들었다"라며 "K팝 후배들 대단하고 부러워"라고 했다.

올해로 god 데뷔 28년 차가 되는 손호영은 데뷔 당시 상상했던 현재의 모습에 대해 "생각한 그대로인 것도 있고, 생각하지 못한 것도 있다. 팬들에게 부끄럽지 않은 제가 돼 있고, 그 모습을 오래 유지했으면 하는 마음이 있었다"고 말했다.

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이어 "저는 조금 더 다른 모습이 돼 있을 줄 알았다. 작사, 작곡도 많이 하고, 솔로로서도 색이 뚜렷한 가수가 될 줄 알았다. 어렸을 때의 욕심이었나 보다. 지금은 그런 모습이 아닌 것 같다"며 고백했다.

특히 오랜 활동을 통해 자신의 강점과 한계를 알게 됐다고 밝혔다. 손호영은 "저를 냉정하게 보게 됐다. 욕심이 많다 보니 부족한 부분이 보이면 노력하면 될 줄 알고 깨려고 했다. 그런데 시간이 지나고 보니 저의 색이 있고 능력치가 있더라. 그걸 점점 많이 알게 된 것 같다"고 털어놨다.

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그러면서 "창작에 있어서 크게 재능이 없다는 걸 해보다가 알았다. 창작은 노력으로 되는 게 아니더라"며 "지금은 제가 god에서 중심을 잡는 데 능력이 있다는 걸 알게 됐다. 그러다 보니 공연 연출에도 참여하게 됐다. 그쪽으로 제가 더 낫다는 걸 알게 된 것"이라고 설명했다.

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오랫동안 가수로 활동할 것이라고 예상했느냐는 질문에는 "오래오래 하고 싶다는 마음은 있었다. 그게 감사하게도 이뤄져서 신기하다"고 답했다.

사진제공=젬스톤이앤엠

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현재 세계 무대에서 활약하는 K팝 후배들에 대해서도 이야기했다. 손호영은 "저는 예전이라 감사하다. 저희가 오히려 후배들에게 영감을 많이 받는다"며 "변하지 않는 과거로 저희가 쌓아온 것은 맞지만, 후배들이 그 바닥을 상상 이상으로 뛰어넘어 줬다. 저희는 부끄럽지 않게 버티고 있는 것 같다"고 말했다.

특히 치열해진 아이돌 육성 시스템을 언급하며 "아이돌 연습생들을 보면 경쟁이 심하더라. 그 경쟁의 압박을 과연 제가 저 나이에 이겨낼 수 있을까 싶다. 저는 자신 없다. 오래 걸리는 타입이라 그런 치열한 경쟁에서 살아남을 수 없을 것 같다"고 털어놨다.

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이어 "보고 자란 것도 다르다 보니 음악적으로나 시야가 지금 친구들이 너무 넓다. 그게 대단하고 부럽다"고 후배들을 높이 평가했다.

다만 god만의 강점으로는 오랜 시간 쌓아온 인내심과 인간적인 유대감을 꼽았다. 손호영은 "그래도 god라서 자신 있는 게 있다면 인내심 같은 인간적인 부분이다. 그 부분은 자신 있고 멋지다고 생각한다"며 "계산적이지 않고, 사람으로서 인정해 주고, 그 사람의 마음을 헤아려 주는 게 있다"고 말했다.

데뷔 전 열악했던 숙소 생활에 대해서도 돌아봤다. 손호영은 과거 god가 겪었던 어려움을 지금의 후배들이 똑같이 경험할 필요는 없다고 강조했다.

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손호영은 "그런 경험은 하지 않아도 된다. 그 경험이 우리를 끈끈하게 만들어주고 god의 색을 만들어주기는 했다"면서도 "준비하다 보면 실력도 필요하고, 체계도 필요하고, 전략도 필요하다. 이건 어쩔 수 없다. 정확하게 해야 한다"고 덧붙였다.

손호영은 14일 오후 6시 솔로 데뷔 20주년 기념 디지털 싱글 '고 어라운드'를 발매한다. 이어 오는 31일과 11월 1일 서울 강서구 KBS아레나에서 단독 콘서트 '호라이즌'을 개최한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com