"변요한과 노재원이 친구된 이유"…'타짜: 벨제붑의 노래' 미공개 클립 공개

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 장태영과 박태영이 친구가 된 순간을 담은 미공개 클립을 공개했다.

영상은 학교 일진들에게 불려가 곤경에 빠진 박태영(노재원)을 장태영(변요한)이 그냥 지나치지 않고 대신 나서 준 장면을 담았다.

두 사람은 전혀 다른 면모의 학생이었지만 부모의 빈자리를 안은 채 자랐다는 공통점이 둘 사이의 거리를 단번에 지웠다. 장태영은 누나와 둘이, 박태영은 어머니와 둘이 살고 있었다. 같은 처지라는 것을 확인한 순간부터 두 사람은 가진 것을 나누고 같은 자리에서 웃는 사이가 됐다.

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포커를 알고 질투와 열등감이 자라기 전 두 사람에게는 분명한 우정이 있었다. 친구를 향한 질투와 그 바탕에 깔린 우정은 2030 세대 관객들의 공감을 얻은 지점이기도 하다. 가까운 사이일수록 비교하게 되고 그만큼 흔들린다는 점에서 많은 관객이 자기 이야기처럼 받아들였다. '타짜: 벨제붑의 노래'는 이 감정을 끝까지 밀어붙여 복수극의 동력으로 삼는다.

한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com