'100억 건물주' 장성규, ♥아내 생일에 부동산 계약서 선물…스케일이 다르네

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 장성규가 아내 이유미 씨의 생일을 맞아 남다른 규모의 선물을 공개했다. 테니스 라켓에 이어 '큰 거 하나'라며 꺼내든 것은 다름 아닌 부동산 계약서였다.

장성규는 14일 자신의 SNS에 "유미의 생일 10월13일. 약소하지만 정성껏 준비한 선물. 테니스 라켓 그리고 큰 거 하나. 사랑꾼코스프레"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 생일 케이크를 앞에 둔 이유미 씨와 아들의 모습이 담겼다. 두 사람은 각각 테니스 라켓을 들고 장난스러운 포즈를 취했고 테이블 위에는 스포츠카 모형까지 놓여 있어 가족의 유쾌한 생일 분위기를 엿보게 했다.

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무엇보다 시선을 끈 것은 또 다른 사진이었다. 장성규가 공개한 사진에는 큼지막하게 '부동산 계약서'라고 적힌 계약서 케이스가 담겨 있었다. 장성규가 직접 "큰 거 하나"라고 표현한 만큼 생일 선물의 스케일에 관심이 쏠릴 만했다.

이미 장성규는 연예계 대표 '건물주' 가운데 한 명으로 알려져 있다. 그는 지난 2021년 자신이 설립한 법인 명의로 서울 강남구 청담동 소재 빌딩을 65억원에 매입한 사실이 알려져 화제를 모았다. 이후 해당 건물이 100억원대 가치를 인정받고 있다는 보도까지 나오며 그의 부동산 자산에도 꾸준히 관심이 이어졌다.

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이런 상황에서 아내 생일을 맞아 부동산 계약서를 선물처럼 공개하자 더욱 눈길을 끈다. '약소하지만'이라는 장성규 특유의 너스레와 실제 공개된 선물 사이의 간극도 웃음을 자아낸다.

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장성규는 그동안 방송과 SNS를 통해 아내를 향한 애정을 꾸준히 드러내왔다. 두 사람은 초등학교 동창으로 오랜 인연을 이어오다 2014년 결혼, 슬하에 두 아들을 두고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com