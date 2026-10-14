[인터뷰④]god 손호영, '1세대 아이돌 동기' 핑클 재결합에 현실 조언…"많이 부딪힐 것"

사진제공=젬스톤이앤엠

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 god 손호영이 21년 만에 완전체 활동 재개를 알린 핑클을 향해 반가움을 표했다.

손호영은 최근 서울 마포 한 카페에서 스포츠조선과 만나 핑클 21년 만의 재결합에 "너무 반갑다"라면서도 "많이 부딪히고 힘들 것"이라고 했다.

최근 핑클은 21년 만의 완전체 활동 재개를 알리며 데뷔 30주년을 향한 약 2년간의 장기 프로젝트를 예고했다. 이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버는 '핑클 리:블룸'이라는 슬로건 아래 새로운 음악과 공연을 비롯해 다큐멘터리, 예능, 전시 등 다양한 활동을 선보일 계획이다.

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특히 핑클이 손호영과 같은 소속사에 몸담게 되면서 특별한 인연을 이어가게 됐다. 손호영은 핑클의 재결합에 대해 "너무너무 좋다. 핑클을 겪어본 저 같은 사람이 기대할 것 같다. 지금 핑클이 노래하면 어떤 느낌일까 싶다"고 말했다.

무엇보다 손호영이 속한 god와 핑클은 1990년대 말부터 2000년대 초까지 가요계를 함께 누빈 1세대 대표 아이돌 그룹이다. 이에 동시대를 함께했던 손호영 역시 핑클이 보여줄 현재의 음악과 무대에 기대감을 나타낸 것이다.

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손호영은 "저희는 진짜 친하게 동시 활동했기 때문에 이분들이 지금 시대에 다시 한다는 게 반갑고 좋다"며 오랜 동료들의 활동 재개를 환영했다.

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오랜 시간 팀 활동을 이어온 1세대 아이돌 선배이자 동료로서 현실적인 조언도 건넸다. 손호영은 "생각한 것처럼 즐겁게만은 흘러가지 않을 것 같다. 많이 부딪히고 힘들 수 있다"고 말했다.

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그러면서도 "하지만 무대에 올라간 첫 순간만큼은 무엇과도 바꿀 수 없다는 이야기를 해주고 싶다. 그 무대에 올라간 네 명만이 알 수 있을 것"이라며 완전체로 다시 무대에 설 핑클 멤버들에게 응원의 메시지를 보냈다.

손호영은 14일 오후 6시 솔로 데뷔 20주년 기념 디지털 싱글 '고 어라운드'를 발매한다. 이어 오는 31일과 11월 1일 서울 강서구 KBS아레나에서 단독 콘서트 '호라이즌'을 개최한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com