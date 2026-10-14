[인터뷰⑤]손호영 "god 성공에 운 좋은 줄 알았는데…솔로 데뷔 후 현실 배워"

사진제공=젬스톤이앤엠

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 god 손호영이 솔로 활동을 통해 처음으로 뜻대로 되지 않는 현실을 배웠다고 고백했다.

손호영은 최근 서울 마포 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "god 성공에 운 좋은 줄 알았다"라며 "그런데 솔로 데뷔 후 현실 배웠다"라고 했다.

손호영은 14일 솔로 데뷔 20주년 기념 디지털 싱글 '고 어라운드'를 발매한다. 지난 2021년 발표한 '흘러가는 시간 속에서' 이후 약 5년 만에 선보이는 솔로 신곡이다.

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솔로 가수로서 god의 위상을 넘어서고 싶은 욕심이 있었느냐는 질문에 "솔직히 욕심은 있었다"고 답했다.

이어 "1집 때는 god도 잘되지 않았다. 그런데 지금 돌이켜보면 순탄했다고 느낀다. 오디션에 붙었고, 멤버들을 만났고, 프로듀서로 진영이 형을 만났다. 그렇게 데뷔하고 2집 때부터 탄력을 받았고, 이후에는 대상도 받았다. 그 과정이 순탄했다"고 돌아봤다.

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특히 손호영은 "그래서 저도 운이 좋은 사람이라고 생각했다. 솔로 앨범을 내도 순탄하게 될 줄 알았다. 부끄럽기 싫어서 노력했고, 잘될 줄 알았다"며 "그런데 이렇게 되는 게 아니구나라는 걸 솔로 때 처음 배운 것 같다. 그때 28세였는데 늦게 배운 거다. 물론 어린 나이지만, 19세, 20세 같은 생각으로 했던 것 같다"고 털어놨다.

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그럼에도 오랜 시간 음악 활동을 이어올 수 있었던 배경에는 god 멤버들이 있었다. 손호영은 "멤버들이라는 가족이 있는 것도 크다. 시작이 god 멤버이기 때문에 확실히 굉장히 큰 부분이다"라며 남다른 애정을 드러냈다.

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god가 오랜 시간 팀을 유지할 수 있었던 비결에 대해서도 솔직하게 밝혔다.

손호영은 "일단 다섯 명이 소심하다. 정말 소소한 사람들이다. 대범한 사람이 없다. 그렇기 때문에 각자 관리를 잘한다"며 "겁이 있는 사람이어야 무서움을 안다. 그렇기 때문에 관리를 해야 하는 것 같다. 그런 사람의 기본적인 심지가 있다"고 말했다.

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특히 서로 다른 다섯 멤버의 성격이 오히려 팀을 유지하는 힘이 됐다고 설명했다.

손호영은 "다섯 명 중 성격이 비슷한 사람이 단 한 명도 없다. 한두 명이 비슷하면 그 결로 가게 된다. 쭈니 형이 한 명이어야지, 두 명이 되면 안 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "중간에서 들어주는 사람이 있고, 멀티로 중심을 잡아야 하는 사람이 있고, 해야 할 말을 정확하게 하는 사람도 있고, 사업적으로 트인 사람도 있다"며 "저도 이렇게 모으라고 하면 못 모은다. 진짜 신기한 조합이다. 하늘의 뜻이라고 볼 수 있다"고 했다.

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손호영은 god의 30주년과 자신의 솔로 데뷔 20주년이 갖는 의미에 대해서도 짚었다. "아예 다른 것 같다. 팬들에게 아직도 스무 살 대학생이라고 표현하고, 혼자 성장 과정이라고 한다"는 손호영은 "늘 기회로 생각한다. 팬들과 여러분에게 고마움을 표현할 수 있고, 그 순간을 기억할 수 있는 추억을 만들 수 있는 순간이라고 생각한다"고 말했다.

또 "아티스트로서 몇 주년이라는 상상은 끝나지 않는 것 같다. 끝은 없다. 다만 퍼포먼스가 있는 큰 공연은 언젠가는 끝이 있지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.

솔로 데뷔 20주년을 새로운 출발점으로 삼겠다는 의지도 밝혔다. 손호영은 "지금까지 쌓아온 것을 토대로 조금씩 저를 표현하는 게 있었으면 한다. 제가 느리니까 이제야 약간은 더 자신감이 생긴 상황이 아닌가 싶다"고 말했다.

이어 "이번 곡도 마찬가지고 앞으로도 마찬가지다. 다음 곡도 그렇다. 여러 가지를 해볼 수 있을 것 같다. '이거 하면 안 돼'라는 건 없을 것 같다. 벌써 다음 곡 이야기도 하고 있다"며 앞으로의 음악 활동에 대한 기대감을 표했다.

손호영은 14일 오후 6시 솔로 데뷔 20주년 기념 디지털 싱글 '고 어라운드'를 발매한다. 이어 오는 31일과 11월 1일 서울 강서구 KBS아레나에서 단독 콘서트 '호라이즌'을 개최한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com