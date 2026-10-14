'피 흘린 채 쓰러진 김준호'...만삭 ♥김지민 앞에서 선 넘은 장난 '와글와글'

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 김준호가 임신 중인 아내 김지민을 상대로 벌인 장난을 두고 누리꾼들의 반응이 엇갈렸다.

김지민은 지난 13일 개인 채널에 "오우! 마이갓!! 이런 일이!!! 남편 안 넘고 다니겠습니다. 반성합니다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에서 김준호는 바닥에 쓰러진 듯 엎드린 채 피를 토한 것처럼 보이도록 붉은 액체를 흘려놓았다.

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주방에서 이를 발견한 김지민은 놀란 표정으로 남편을 살펴본 뒤 행주를 들고 바닥을 닦기 시작했다.

김지민은 세정제를 뿌려 바닥을 정리하고 김준호의 머리를 들어 올리는 등 상황극을 이어갔다. 청소를 마친 뒤에는 김준호를 그대로 둔 채 자리를 떠나 웃음을 안겼다.

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두 사람이 연출한 장난스러운 영상이었지만, 공개 후 온라인에서는 반응이 나뉘었다.

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일부 누리꾼은 임신 중인 김지민이 갑작스러운 상황에 놀라거나 몸을 움직일 수 있다는 점을 우려하며 "임신한 아내에게 이런 장난은 하지 않았으면 좋겠다", "제발 철 좀 들라", "장난에도 선이 있다"는 반응을 보였다.

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반면 "유머는 유머로 받아들이면 된다", "재밌게 사는 부부 같다", "개그는 개그일 뿐"이라며 지나친 비판이라는 의견도 나왔다. 부부가 함께 연출한 상황극인 만큼 가볍게 봐야 한다는 반응과 임신 중인 아내를 상대로 한 장난은 신중해야 한다는 지적이 맞섰다.

김준호와 김지민은 2025년 7월 결혼했다. 두 사람은 최근 임신 소식을 전했으며, 김지민은 상담을 거쳐 시험관 시술을 진행한 것으로 알려졌다.

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narusi@sportschosun.com