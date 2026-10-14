"10대부터 50대까지"…'부활남: 더 레드', 재관람하게 만드는 관전포인트

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 세대별 관람 포인트를 공개했다.

1020 관객: 한계를 뛰어넘는 참신한 설정! 죽을수록 강해지는 부활남의 매력에 빠진다!

1020 세대 관객들의 취향을 저격한 포인트는 평범한 취업 준비생이 우연한 계기로 죽을수록 강해지는 능력을 깨닫게 된다는 참신한 설정이다. 바른말을 참지 못하는 성격 탓에 매번 면접에서 낙방하던 석환은 면접을 망치고 집에 도착한 어느 날 괴한의 습격을 받고 죽음을 맞이하지만 72시간 뒤 눈을 뜬다. 이를 알게 된 이들에게 쫓기며 펼쳐지는 전개는 예측할 수 없는 긴장을 더하며 관객들에게 특별한 재미를 선사하고 있다.

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3040 관객: 연기파 배우들의 다채로운 케미! 구교환·신승호·강기영·김시아의 시너지에 빠진다!

3040 관객들의 마음을 사로잡은 포인트는 매력적인 배우들이 완성하는 다채로운 시너지다. 명실상부 대세 배우 구교환을 비롯해 신승호, 강기영, 김시아까지 개성 있는 캐릭터들을 저마다의 매력으로 소화한 배우들은 남다른 존재감으로 시선을 사로잡는다. 특히, 구교환과 신승호의 추격 케미는 극에 긴장감을 끌어올리는 한편 구교환과 강기영의 찐친 케미, 구교환과 김시아의 현실 남매 케미는 유쾌한 웃음을 유발하는 포인트로 관객들 사이 회자되고 있다.

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4050 관객: 강렬한 카타르시스를 선사하는 통쾌한 액션! 스트레스 OUT! 눈이 즐거운 액션에 빠진다!

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마지막으로 한계 없이 시원하게 펼쳐지는 액션 시퀀스가 4050 관객들의 호응을 얻고 있다. 죽을수록 강해지는 '석환'의 타격감 넘치는 액션과 타인의 내면을 조종해 이에 대응하는 '블랙'의 묵직한 존재감은 극에 신선한 볼거리를 더한다. 여기에 '석환'을 돕다가 추격전에 휘말리는 '영하'가 펼치는 유쾌한 카체이싱은 기분 좋은 에너지를 끌어올리며 관객들에게 다채로운 재미를 선사하고 있다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com