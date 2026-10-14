아들 승재 SNS 돌연 삭제됐는데..고지용, 허양임과 법적 분쟁 속 근황

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 전처인 가정의학과 전문의 허양임과 아들의 양육비 및 면접교섭권 등을 둘러싸고 법적 분쟁을 벌이고 있는 가운데, 근황을 공개했다.

14일 고지용은 자신의 SNS 계정에 반려견과 함께한 일상을 담은 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 고지용은 편안한 차림으로 반려견과 여유로운 시간을 보내고 있다. 과거 건강 이상설이 불거질 정도로 야윈 모습을 보였던 그는 한층 건강해진 근황으로 눈길을 끌었다.

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고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 얻었다. 세 사람은 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 함께 출연하며 많은 사랑을 받았다. 그러나 두 사람은 지난 7월, 2년 전 이혼했다는 사실을 뒤늦게 공개했다.

현재 두 사람은 아들의 양육비와 면접교섭 문제 등을 둘러싸고 법적 분쟁을 이어가고 있다.

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고지용은 허양임을 상대로 면접교섭 방해 금지 및 자녀의 사진·영상 게시 금지를 요구하는 가처분 신청을 제기했다고 밝혔다. 이에 허양임은 "최근 고지용 씨로부터 제가 승재에 대한 면접교섭 권한을 부당하게 제한하고 있다는 주장이 있어 제가 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 한 상태"라며 "향후 법원의 결정에 따라 면접교섭을 성실하게 진행할 예정"이라고 입장을 전했다.

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이후 아들 승재 군의 개인 SNS 계정이 삭제됐으며, 그동안 승재 군과 함께한 사진 등을 공개해 온 허양임의 SNS 활동도 잠시 멈춘 상태다.

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jyn2011@sportschosun.com