"너무 귀엽고 낳길 잘했네"…케가네 삼남매, KCM♥방예원 결혼식 특급 도우미('슈돌')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] KCM의 삼남매 수연, 서연, 하온이 부모님의 결혼식을 위한 특별한 선물을 준비한다.

14일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다''슈돌' 639회는 '모든 날 모든 순간 함께해' 편으로, KCM-방예원 부부의 감동적인 결혼식 현장이 공개된다. 특히 케가네 세 아이들의 특별한 선물이 행복한 결혼식의 분위기를 한층 더 고조시킬 예정.

KCM의 둘째 딸 서연과 막내 아들 하온은 엄마와 아빠를 위한 사랑스러운 화동으로 변신해 눈길을 끈다. 깜찍한 화동카를 탄 하온은 초롱초롱한 눈빛과 오동통한 볼살로 하객들의 함박웃음과 소장각을 유발한다. 또한, 새하얀 원피스에 요정 같은 모습으로 등장한 서연은 동생이 탄 자동차를 밀면서 하객석을 향한 손인사와 미소까지 잊지 않는 완벽한 무대 매너를 보여준다. 이에 엄마 방예원은 "내 자식들이지만 너무 귀엽다, 아이들을 낳길 잘했구나"라며 미소를 감추지 못한다고.

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이어 KCM의 첫째 딸 수연은 "부모님이 15년 만에 하는 결혼식인 만큼 뜻깊은 선물을 해주고 싶다"라고 밝히며 직접 행진곡을 연주해 감동을 선사한다. 수연이 연주하는 피아노 선율에 맞추어 KCM 부부가 행진하자 객석에서는 박수갈채가 쏟아진다. 사랑스러운 세 아이들의 활약에 엄마 방예원은 "아이 셋을 낳고 결혼식을 할 수 있을지 몰랐다. 하지만 아이들이 있어 더 특별했다"라는 소감을 밝히며 눈시울을 붉혔다는 후문. KCM, 방예원 부부의 감동적인 결혼식 현장과 케가네 삼남매가 준비한 뜻깊은 선물은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com